Comienzan entrevistas a postulantes del Observatorio de Discapacidad: espacio de escucha para padres

Finalizó la convocatoria para integrar el Observatorio de personas con Discapacidad impulsado por el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI) y desde este martes 17 comenzarán las entrevistas a los postulantes que participarán de la iniciativa. El espacio busca generar acompañamiento y contención para familias que conviven con la discapacidad, especialmente padres y madres que necesitan compartir experiencias y recibir orientación.

El director general del IPRODI, Diego Vélez, explicó que el proceso de inscripción fue parte de una serie de acciones que se desarrollaron durante marzo con el objetivo de fortalecer la escucha y el acompañamiento desde el Estado.

Según detalló, el cierre de la convocatoria marca el inicio de una nueva etapa del programa, en la que se seleccionarán a los participantes que integrarán el primer grupo de trabajo del Observatorio de personas con discapacidad.

Un espacio para acompañar a las familias

La propuesta surgió a partir de una inquietud planteada por la psicóloga Sofía Rodman, quien trabaja en el instituto y detectó una necesidad creciente de contención para padres de niños con discapacidad.

El funcionario indicó que la iniciativa apunta a acompañar a quienes sostienen el cuidado cotidiano. “En su consultorio privado, venía notando una demanda muy grande de contención y acompañamiento por parte de los padres de chicos con discapacidad, de poder sentirse acompañados. Es decir, de empezar a cuidar al que cuida”, ¿no?”, expresó.

En ese marco, la propuesta del Observatorio de personas con discapacidad funcionará como un espacio piloto de escucha que permitirá conocer en profundidad las necesidades de las familias y diseñar políticas de acompañamiento más cercanas.

Cómo funcionará el programa

El programa contará con un grupo reducido de participantes para garantizar un trabajo más personalizado. “Esto se cerró la semana pasada. Será de 12 padres y madres”, indicó Vélez.

El proceso incluirá 16 encuentros en los que los participantes podrán compartir experiencias, plantear inquietudes y recibir acompañamiento profesional. “Vamos a ver cuál es el acompañamiento que están necesitando y qué es lo que podemos hacer desde el Instituto”, agregó.

Al finalizar el ciclo se realizará una devolución con las conclusiones del proceso y se evaluará la continuidad del programa.

Una iniciativa inédita en Entre Ríos

Desde el IPRODI remarcaron que se trata de una experiencia novedosa en la provincia. Vélez sostuvo que el objetivo es acercar el Estado a las familias y generar espacios de diálogo directo.

“Es la primera vez que se realiza desde un centro un espacio de escucha de estas características. Venimos trabajando desde el Instituto a nivel provincial con distintos talleres de formación y capacitación”, afirmó.

Además, el funcionario destacó que el organismo viene fortaleciendo su presencia territorial y articulando con distintos sectores. “Consideramos que, desde el Estado, la mirada es poder estar un poco más cerca del ciudadano y dar una respuesta más directa, cara a cara”, indicó.

Cambios en la circular del CGE sobre acompañantes

En relación a una situación particular vinculada al ámbito educativo, desde el Instituto también se refirieron a una circular emitida recientemente por el Consejo General de Educación (CGE), que introduce modificaciones en el trabajo de los acompañantes terapéuticos y asistentes pedagógicos dentro de las aulas.

“Mañana justamente tenemos una reunión con gente del CGE, precisamente con Alexia Mors, la directora de educación especial, que viene trabajando muy bien en lo que es discapacidad”, explicó Vélez.

El funcionario aclaró que, según la información disponible hasta el momento, la circular no busca eliminar la figura del acompañante, sino reorganizar su intervención para fomentar mayor autonomía en los estudiantes. “Por lo que tengo entendido, la circular se modificó, pero no es porque se quiera eliminar al acompañante dentro del aula. La idea es que, trabajando la autonomía de las personas con determinada discapacidad, no se necesita un acompañante durante todas las horas cátedras de la currícula escolar”.

En ese sentido, detalló: “Tal vez se necesite un acompañamiento más puntual en matemática, geometría o lengua, según lo que el chico requiera, y la idea es que el refuerzo sea en esa materia específicamente”.

Finalizó la convocatoria al observatorio de discapacidad

Finalmente, Vélez enfatizó la necesidad de analizar cada caso de forma individual: “No todos los casos en discapacidad son generalizados, aunque puedan compartir la misma patología. Mi realidad nunca será la de mi vecino o la de otra persona. Cada caso es particular, y por eso me parece bueno abordarlo puntualmente para brindar la respuesta y el acompañamiento que se necesita”.

Trámites del certificado único de discapacidad

El director del IPRODI también confirmó que el trámite del certificado único de discapacidad continúa igual que en años anteriores, sin cortes ni modificaciones en los tiempos de entrega. “Venimos acelerando la entrega de los certificados. No se cortó ningún programa ni actividad. El otorgamiento sigue siendo el mismo, y los tiempos de carga no han variado”, afirmó.