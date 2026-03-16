Un vecino de Pueblo Brugo pide ayuda para reconstruir su vivienda: “Quiero salvar lo poco que me queda”

REDACCIÓN ELONCE
En diálogo con Elonce, el vecino de Pueblo Brugo hizo expresar su pedido de ayuda a la comunidad de Paraná para poder poner en condiciones su vivienda en la localidad entrerriana. Conocé cómo ayudarlo.
En Pueblo Brugo, un vecino de la localidad se encuentra en una situación crítica y pide ayuda urgente para poder reconstruir su vivienda. Manuel Schmidt, un hombre de 56 años, relata que su casa está en condiciones deplorables debido a los daños estructurales y a la filtración de agua por las lluvias, lo que ha empeorado con el tiempo. La vivienda está apuntalada con palos para evitar un colapso inminente, y el hombre se ve obligado a pedir colaboración para poder salvar lo poco que le queda.
"Mi casa se vino abajo en la última tormenta"
El angustiado vecino, que actualmente vive en una vivienda ubicada en la calle Dionisio Villa Monte 3392, en la zona del barrio 9 de Julio, explica que las paredes de su hogar están cortadas y necesitan ser reconstruidas para evitar un derrumbe. "En la última tormenta mi casa se ha venido abajo. Tengo dos paredes cortadas y tengo que sacarlas sí o sí. Están apuntaladas con palos porque si no se caen. Tengo que desarmarlas y volverlas a armar", expresó Schmidt en diálogo con Elonce.
Además, el vecino de Pueblo Brugo denuncia que la situación de su vivienda se ha visto agravada por la falta de trabajo. "En este momento me encuentro sin trabajo y estuve 40 días afuera trabajando con animales y en ese tiempo han entrado y me llevaron todas las herramientas que tenía para trabajar", relató con tristeza. Schmidt señala que su único recurso para subsistir es una pequeña ayuda económica que le otorga su madre, quien cobra una pensión mínima.
"Necesito materiales de construcción para salvar lo poco que me queda"
Con la amenaza constante de que la estructura de su casa se derrumbe, Manuel Schmidt hace un llamado a la solidaridad de la comunidad de Paraná. "Lo único con lo que cuento es con una pequeña ayuda que me da mi madre, que cobra una pensión mínima", afirmó, mientras solicitaba materiales esenciales para poder reconstruir su vivienda. Entre los elementos que necesita, mencionó tres packs de ladrillos de 12x18x33, un odómetro de arena, un metro de piedra, diez bolsas de cemento, diez bolsas de plasticor, y hierro del 8 y 6.
El hombre pide la colaboración de quienes puedan ayudarlo con estos materiales para poder hacer frente a los graves daños que presenta su casa. "Si viene una tormenta fuerte, esa casita se me viene abajo. Ya he perdido mucho y quiero salvar lo poco que me queda", reflexionó Manuel en el cierre de la entrevista.
Cómo ayudar a Manuel Schmidt
La solidaridad de los vecinos y la comunidad de Paraná es clave para ayudar a Manuel a reconstruir su hogar y evitar que su situación empeore. Quienes deseen colaborar con los materiales mencionados o brindar algún tipo de apoyo económico pueden ponerse en contacto con él llamando al número 3436117254. Este gesto de apoyo es crucial para que Manuel pueda superar esta difícil etapa y recuperar su hogar.