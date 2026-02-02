Los recibos de sueldo ya se consultan solo online a través de Mi Entre Ríos

El Gobierno provincial dispuso que todos los recibos de sueldo de los trabajadores de la administración pública provincial pasen a consultarse exclusivamente de manera digital a través de la plataforma Mi Entre Ríos. La medida centraliza el acceso a la información salarial en un único entorno online, disponible durante todo el día y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Según se informó oficialmente, la iniciativa forma parte del proceso de modernización administrativa que busca simplificar trámites internos, reducir el uso de papel y agilizar gestiones para los empleados estatales. Con este cambio, ya no será necesario retirar comprobantes físicos ni realizar gestiones presenciales para obtener la documentación.

De esta manera, los recibos de sueldo podrán visualizarse, descargarse o almacenarse directamente en formato digital.

Acceso unificado y más ágil

El ingreso al sistema se realiza a través del sitio oficial mientrerios.gob.ar, donde cada agente se identifica con sus datos personales para acceder a su historial salarial. Desde allí, es posible consultar liquidaciones actuales y anteriores de forma rápida y segura.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la centralización permite ordenar la información en un solo canal, evitando dispersión de plataformas o trámites en distintas dependencias. Además, se apunta a disminuir tiempos administrativos y costos operativos vinculados a la impresión y distribución de documentación.

Plataforma Mi Entre Ríos.

La digitalización también facilita que los trabajadores puedan contar con sus recibos de sueldo en cualquier momento, ya sea para trámites bancarios, alquileres o gestiones personales.

Parte de una estrategia más amplia

Desde la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación señalaron que la medida se integra a una política más amplia de transformación digital del Estado.

El objetivo, indicaron, es “poner la tecnología al servicio de las personas” y mejorar la experiencia de quienes interactúan con la administración pública.

Con esta incorporación, Mi Entre Ríos continúa sumando funciones como portal central de trámites y servicios, concentrando cada vez más gestiones en formato online.