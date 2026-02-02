Cinco pacientes accedieron a trasplantes tras ablaciones en Paraná y Gualeguaychú

Durante el último fin de semana se llevaron a cabo dos nuevos procesos de donación de órganos en hospitales públicos de Entre Ríos, uno en Paraná y otro en Gualeguaychú, que permitieron beneficiar a cinco pacientes que aguardaban trasplantes. Con estos operativos, ya son cuatro los procedimientos multiorgánicos concretados en la provincia en lo que va del año.

El primero de los procesos se desarrolló el viernes en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, mientras que el segundo tuvo lugar en la madrugada del sábado en el Hospital San Martín de Paraná. En este último caso, se trató de una donación multiorgánica que posibilitó la ablación de órganos para trasplantes hepáticos y renales.

“En este proceso fueron cinco las personas beneficiadas. Se trasladó un equipo de Buenos Aires vía aérea, por lo que fue fundamental la colaboración del aeropuerto, de la División 911 y de Bomberos Voluntarios, que siempre hacen más efectiva nuestra tarea”, explicó Rosana Dappen, jefa del Departamento de Coordinación de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier).

La funcionaria detalló que el trasplante hepático estuvo a cargo de un equipo especializado proveniente de Buenos Aires, mientras que los trasplantes renales se realizaron con profesionales del San Martín. “Todo el personal del hospital estuvo muy activo en este comienzo de año”, resaltó.

Nueva donación de órganos en Paraná (foto Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná)

Dappen destacó además que estos números reflejan no solo el trabajo articulado de los equipos de salud, sino también una mayor conciencia social sobre la donación de órganos. “Habla a las claras de una sociedad cada vez más donante, con familias que, en un momento muy difícil, toman una decisión solidaria pensando en quienes están en lista de espera”, señaló.

En ese sentido, subrayó que el compromiso es seguir fortaleciendo los procesos en todos los hospitales de la provincia, tanto en la capital como en el interior. “Cuando ya no se puede hacer nada por un paciente, tenemos la responsabilidad de trabajar para quienes sí pueden recibir una nueva oportunidad de vida”, afirmó.

Desde el organismo provincial remarcaron que el objetivo es continuar mejorando los tiempos, la coordinación y la eficiencia de cada operativo, con el acompañamiento del Ministerio de Salud. “Nuestro compromiso es con las personas que esperan un trasplante. Cada donación representa una posibilidad concreta de seguir viviendo”, concluyó Dappen.