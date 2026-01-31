 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se realizó un nuevo operativo de ablación de órganos en Paraná  

En la madrugada de este sábado se concretó un nuevo operativo de ablación de órganos en el hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Llegaron médicos de Buenos Aires para el procedimiento.

31 de Enero de 2026
Nueva donación de órganos en Paraná
Nueva donación de órganos en Paraná Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

Un operativo especial de seguridad fue desplegado en la ciudad de Paraná en el marco de una ablación de órganos, que contó con la participación de dos unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, personal sanitario y fuerzas de seguridad.

 

Según se informó a Elonce, las dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron hasta el aeropuerto de Paraná para aguardar el arribo de un equipo médico proveniente de la provincia de Buenos Aires. El grupo estuvo integrado por cinco profesionales, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital San Martín, donde se llevó adelante la intervención.

Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

La operación se desarrolló bajo estrictos protocolos y con un esquema de custodia permanente para garantizar la seguridad y la rapidez en cada uno de los traslados. En el centro de salud, el equipo médico realizó la ablación, que demandó aproximadamente tres horas de trabajo.

Traslado y custodia

Una vez finalizada la intervención, se efectuó nuevamente el operativo de traslado desde el Hospital San Martín hasta el aeropuerto local. En esta etapa, los profesionales regresaron junto con los órganos ablacionados, y continuaron su traslado hacia la provincia de Buenos Aires para ser implantados en los pacientes receptores.

Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

En el operativo colaboraron el personal del sistema de emergencias 911 y efectivos del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (CUCAIER), además del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que destacó "el compromiso, la coordinación y el profesionalismo" de todos los organismos involucrados en el operativo de salud.

 

Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná
Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná
Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

 

Temas:

ablación de órganos donación donar vida Bomberos Voluntarios Paraná Hospital San Martín
