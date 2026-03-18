Lanzaron Paranapyme: una plataforma para impulsar a las Pymes de Paraná

La Municipalidad de Paraná presentó Paranapyme, una nueva plataforma digital destinada a fortalecer el desarrollo de las Pymes de la ciudad. La iniciativa fue impulsada junto a Marca Paraná y la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Productivo. El objetivo es brindar herramientas que faciliten el acceso a información, formación y oportunidades para el sector empresarial.

La propuesta se enmarca en una estrategia de desarrollo local que reconoce a las Pymes como un actor clave en la generación de empleo y en el crecimiento económico de la capital entrerriana. Según explicaron desde el municipio, la herramienta busca acompañar los procesos de profesionalización y gestión empresarial.

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó el rol del Estado en el acompañamiento al sector productivo. “Es importante, desde nuestra visión de estado facilitador y estado inteligente, acompañar estos procesos. No solo por seguir robusteciendo el trabajo conjunto entre lo público y lo privado, sino también porque significa un respaldo a quienes apuestan a fortalecer la economía local como motor productivo”, señaló.

Una plataforma pensada para el sector productivo

Paranapyme fue diseñada como una plataforma digital de acceso público orientada a las Pymes de la ciudad. La herramienta busca centralizar información estratégica que muchas veces se encuentra dispersa. De esta manera, los empresarios podrán acceder a recursos y herramientas desde un mismo espacio.

Entre sus principales funciones se encuentran contenidos de formación en áreas como management, marketing, comunicación, finanzas, administración y tecnología. Además, la plataforma ofrece información sobre consultorías, programas de financiamiento y servicios disponibles para el sector.

También incluye un repositorio de recursos prácticos con guías, herramientas de gestión y materiales de apoyo para el desarrollo empresarial. A través de este sistema, las Pymes podrán acceder a información organizada por ejes temáticos.

Nueva plataforma para Pymes.

Vinculación, empleo y datos productivos

Otro de los ejes de la plataforma es la vinculación con el mundo del trabajo. Paranapyme contará con un espacio dedicado al capital humano que incluirá información legal y una bolsa de empleo integrada. De esta manera, se busca fortalecer el vínculo entre empresas y trabajadores.

La plataforma también ofrecerá datos estadísticos y contenidos vinculados al análisis del entramado productivo local. Según indicaron desde el municipio, esta información permitirá mejorar la toma de decisiones tanto para el sector público como para las Pymes.

Además, el sistema contará con un registro para que las empresas puedan inscribirse y recibir novedades, participar de encuestas y aportar información relevante para el diseño de políticas públicas.

Un proyecto construido de manera conjunta

El desarrollo de Paranapyme fue resultado de un trabajo articulado entre el Estado municipal y diversas instituciones vinculadas al sector productivo. Participaron cámaras empresarias, universidades, colegios profesionales y organizaciones que integran el Consejo Asesor de Marca Paraná.

Desde la organización del proyecto señalaron que esta articulación institucional busca garantizar que la plataforma responda a las necesidades reales de las Pymes. La herramienta fue concebida como un espacio dinámico que podrá actualizarse con nuevas funcionalidades.

Durante los próximos meses se prevé integrar la plataforma con ciclos de capacitación, charlas y acciones presenciales. También se pondrán en funcionamiento nuevas herramientas vinculadas al empleo y al desarrollo empresarial.

Las Pymes de la ciudad pueden acceder a la plataforma a través del sitio web www.paranapyme.com.ar, donde podrán registrarse y comenzar a utilizar los recursos disponibles.