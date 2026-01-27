Donación de órganos en Paraná favoreció a cinco personas, dos en emergencia nacional por trasplantes

Una nueva donación multiorgánica que beneficia a cinco pacientes en lista de espera, entre ellos, dos pacientes en emergencia nacional por trasplantes, se realizó en la madrugada de este martes en el hospital San Martín de Paraná.

El equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a dos equipos de Buenos Aires y el equipo de ablación hepática regional fueron los encargados de llevar adelante el proceso.

Desde la cartera sanitaria se destacó el gesto solidario de otra familia entrerriana que, a pesar del difícil momento que están atravesando, respetó la voluntad positiva de la persona fallecida hacia la donación, permitiendo que cinco personas en lista de espera se beneficien con diversos trasplantes, entre ellas dos pacientes en emergencia nacional. Por su parte, desde el Cucaier se recordó que se trató del segundo proceso multiorgánico del año en la provincia, que se suma a otros de tejidos.

En la oportunidad, viajaron desde Buenos Aires un equipo de la Fundación Favaloro y otro equipo del Hospital Italiano, para realizar la ablación de los órganos asignados a sus pacientes.

Operativo por ablación de órganos en Paraná (foto Gobierno de Entre Ríos)

Además, trabajó el equipo de ablación hepática regional, facilitando la logística del operativo y dando más oportunidades a los pacientes en lista de espera a recibir su trasplante. En este sentido, cabe mencionar que, al contar con este recurso ya no es necesario que viajen profesionales médicos desde los centros de trasplante para realizar la ablación: ahora el procedimiento se realiza localmente y luego se efectúa el traslado al centro de trasplante correspondiente.

Desde Cucaier se destacó la experiencia y compromiso de todo el personal del Hospital San Martín que acompaña cada proceso de donación; como así también a los Bomberos Voluntarios de Paraná, el personal de aeropuertos y las fuerzas policiales que asisten en la logística.

Finalmente, las autoridades sanitarias y los equipos técnicos agradecieron a la familia donante en nombre de las personas trasplantadas, sus afectos y de toda la sociedad.