Convocan a adoptar a tres hermanos: “Desean seguir creciendo juntos”

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para tres hermanos de 12, 14 y 16 años. “Es una instancia que utilizamos como última alternativa de búsqueda para que puedan vivir juntos”, indicaron desde el RUAER a
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para tres hermanos que desean continuar su vida juntos dentro de un hogar. Se trata de dos adolescentes de 12 y 16 años y un varón de 14, quienes permanecen institucionalizados desde hace aproximadamente tres años.
El llamado está dirigido exclusivamente a personas adultas que residan en la provincia de Entre Ríos y que estén dispuestas a acompañar el proceso de crianza de los tres hermanos, garantizando que puedan desarrollarse en un entorno familiar estable.
Desde el organismo explicaron que la convocatoria pública se realiza luego de haber agotado las instancias habituales de búsqueda dentro del registro de aspirantes.
María Spais, integrante del RUAER, explicó a Elonce que se trata de una instancia excepcional dentro del sistema de adopción. “Estamos en el marco de un llamado a convocatoria pública que se utiliza como última alternativa de búsqueda para estos tres hermanos que desean vivir juntos”, señaló.
Una convocatoria como última alternativa
Según detalló Spais, previamente se realizaron gestiones con postulantes ya inscriptos en el registro provincial y también con la red federal de registros de adopción de todo el país. “Ya se agotaron las posibilidades de búsqueda dentro del RUAER y también en la Red Federal de registros de adopción, sin encontrar una familia que pueda asumir el cuidado de los tres”, explicó.
Ante esa situación, el organismo decidió abrir una convocatoria pública para ampliar la búsqueda hacia personas que, aun sin estar inscriptas previamente, puedan sentirse en condiciones de iniciar el proceso.
“Esta instancia nos permite difundir algunos datos generales —sin información identitaria— para que aquellas personas que sientan que pueden acompañarlos y recibirlos como hijos se acerquen y participen del proceso”, indicó. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 20 de marzo.
Necesitan acompañamiento y contención
Los tres hermanos presentan discapacidad intelectual, por lo que necesitan una familia que pueda acompañar su desarrollo y sostener los tratamientos que actualmente realizan.
Virginia Vizcarra, también referente del RUAER, explicó que los adolescentes cuentan con autonomía en muchas actividades cotidianas, aunque requieren apoyo en determinadas situaciones.
“Tienen autonomía para muchas de las actividades diarias, pero necesitan adultos que los acompañen, los sostengan y los guíen, sobre todo en situaciones nuevas o cuando deben tomar decisiones que requieren mayor orientación”, explicó. Además, los hermanos continúan con tratamiento psicológico, seguimiento psiquiátrico y acompañamiento escolar, entre otras actividades que apuntan a fortalecer su autonomía.
Vizcarra remarcó que la familia que eventualmente los adopte no estará sola durante el proceso. “El registro acompaña todo el proceso de evaluación y, si se llega a una instancia de vinculación, las familias también cuentan con el acompañamiento permanente de profesionales”, señaló.
Quiénes son los tres hermanos
Los referentes del registro compartieron algunas características de cada uno de los adolescentes para acercar a la comunidad a su realidad. La niña de 12 años es una preadolescente activa que disfruta de distintas actividades recreativas. “Le gusta jugar al básquet, practica gimnasia artística y participa en talleres como ajedrez. Es una nena muy alegre”, describieron.
La adolescente de 16 años, en tanto, se encuentra adaptada a la vida en residencia y muestra interés por las manualidades y la música. “Le gusta crear cosas con las manos, es muy conversadora y disfruta mucho cantar”, comentaron.
El adolescente de 14 años tiene una fuerte afinidad con las actividades al aire libre. “Le encanta andar en bicicleta y explorar espacios abiertos. También se vincula con facilidad con los adultos”, señalaron.
El desafío de la adopción de grupos de hermanos
Desde el RUAER señalaron que situaciones como esta suelen presentar mayores dificultades para encontrar familias adoptivas.
Según las estadísticas del organismo, actualmente hay alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes en Entre Ríos en proceso de búsqueda de familia.
De ese total, 64 tienen entre 0 y 12 años, mientras que el resto corresponde a adolescentes mayores de 13. Spais explicó que muchas personas que se inscriben en el registro manifiestan disponibilidad para adoptar bebés o niños pequeños, lo que genera mayores dificultades cuando se trata de grupos de hermanos o adolescentes.
“Las situaciones donde hay grupos de hermanos, adolescentes o niños con discapacidad suelen quedar fuera del perfil que la mayoría de los postulantes manifiesta cuando se inscribe en el registro”, indicó.
Por ese motivo, uno de los objetivos del organismo es trabajar con la comunidad para ampliar la mirada sobre la adopción. “Parte de nuestro trabajo consiste en deconstruir algunos mitos y prejuicios que limitan la adopción solo a bebés o niños muy pequeños”, concluyó.
Cómo participar de la convocatoria
Las personas interesadas en brindarles un hogar a los tres hermanos pueden completar el formulario disponible en la página del Ministerio Público de la Defensa y del RUAER.
También pueden realizar consultas a través de WhatsApp al 343 5 329475, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o comunicarse a los teléfonos (0343) 4209575 / 4209576.
Desde el registro destacaron que el objetivo principal es garantizar el derecho de los tres hermanos a crecer juntos dentro de una familia, preservando el vínculo que los une.
Elonce.