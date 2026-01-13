 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná En el hospital San Martín

Se realizó en Paraná la primera donación de órganos del año

Desde el Cucaier informaron que este martes se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año que beneficiará a cuatro personas.

13 de Enero de 2026
Primera ablación de órganos del año en el San Martín
Primera ablación de órganos del año en el San Martín

Desde el Cucaier informaron que este martes se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año que beneficiará a cuatro personas.

Este martes, en la capital entrerriana, un equipo médico quirúrgico del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), llevó adelante el primer proceso del año de ablación de órganos para trasplantes.

De esta manera, cuatro personas en lista de espera se benefician con diversos trasplantes, gracias al gesto solidario de otra familia entrerriana. Se trata del primer proceso del año en la provincia, del cual participó el equipo médico-quirúrgico del Cucaier, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

 

Desde la cartera sanitaria se destacó la experiencia y compromiso de todo el personal del hospital San Martín, que acompaña cada proceso de donación. Como así también a los Bomberos Voluntarios de Paraná y las fuerzas policiales que facilitan cada uno de los operativos.

 

Las autoridades sanitarias y los equipos técnicos agradecieron a la familia donante en nombre de las personas trasplantadas, sus afectos y de toda la sociedad.

 

Temas:

ablación de órganos Paraná Hospital San Martín
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso