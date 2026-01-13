Confirman que motociclista fallecido en Paraná se subió a la vereda y chocó contra un poste

Un motociclista de 38 años, identificado como Silvio Nicolás Campos Dechanzi, falleció en la madrugada de este martes tras protagonizar un siniestro vial en avenida de las Américas y calle Rodó de la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió cerca de la 1.30.

El comisario Jorge Pérez, jefe de Operaciones, informó a Elonce que el hombre circulaba en una motocicleta de 110 cilindradas en sentido norte-sur por la avenida. “Por motivos y causales que se están tratando de determinar, cuando llega a la intersección con Rodó, el rodado asciende a la vereda y termina impactando contra un poste de cartelería que menciona los nombres de las calles”, explicó.

Producto del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y cayó sobre la cinta asfáltica “directamente inconsciente”, señaló Pérez.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Comisaría Sexta y servicios de emergencia. “Cuando arribó el personal de Salud Pública, se constató que el hombre no presentaba signos vitales”, afirmó el comisario, quien confirmó que “la muerte fue instantánea en el lugar”.

Así quedó la moto tras el impacto / Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

Sobre la posible intervención de otro vehículo, Pérez indicó que “no surgiría, por el momento, la participación de otro rodado en el siniestro”, aunque aclaró que la investigación continúa.

La Policía Científica realizó pericias accidentológicas y se dio intervención a los médicos forenses. “Se activó el protocolo correspondiente, con la intervención del médico policial, la parte forense del Superior Tribunal de Justicia y la recolección de todos los elementos probatorios”, detalló.

Además, se trabaja en la obtención de imágenes de cámaras de seguridad de la zona. “Vamos a solicitar registros fílmicos de comercios o viviendas cercanas que puedan aportar claridad sobre la mecánica del accidente”, concluyó. Elonce.com