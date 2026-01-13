Un camión chocó y destrozó la parte trasera de un colectivo en Ruta 9: tres heridos

El siniestro ocurrió en el kilómetro 77 de la ruta 9 , cerca de Campana. El transporte de pasajeros se dirigía hacia Salta cuando fue impactado por un camión jaula. Hay al menos tres heridos trasladados al Hospital Municipal.
Cerca de la medianoche de este lunes, un importante choque entre un micro de larga distancia que llevaba pasajeros, y un camión tuvo lugar sobre la Ruta 9, a la altura de la ciudad de Campana, y dejó un saldo de dos personas heridas de gravedad. Wl colectivo había salido desde la Ciudad de Buenos Aires y se dirigía a la provincia de Salta, cuando fue embestido desde atrás por el otro vehículo, un Mercedes Benz Blu Teck que iba con semirremolque tipo jaula de la empresa Ismael Dearma, en la intersección del kilómetro 77
.El siniestro ocurrió en la mano con sentido a Rosario, a escasos metros del puente de la empresa Tecmaco, en un tramo que rápidamente se vio colapsado por el operativo de emergencia y la magnitud de los daños materiales.
Como consecuencia de la fuerte colisión, el transporte de pasajeros sufrió la destrucción total de su sección posterior, afectando seriamente la estructura del vehículo. Al menos dos pasajeros que viajaban en el ómnibus debieron ser trasladados al Hospital local tras algunos golpes y lesiones. Por su parte, el conductor del camión Mercedes Benz también resultó herido y requirió atención médica inmediata, siendo el tercer involucrado con lesiones en el hecho.
En el lugar del siniestro trabajó un amplio equipo de emergencias que incluyó dotaciones de los Bomberos Voluntarios, Gendarmería, efectivos de la Policía bonaerense y personal de la Policía Vial, quienes coordinaron el rescate y aseguraron la zona. Mientras se realizaban las tareas de asistencia, el tránsito sobre la ruta nacional se vio severamente afectado, generando extensas filas de vehículos que quedaron detenidos durante un prolongado período de tiempo, complicando la circulación hacia el norte, informó Campana Noticias.
Actualmente, las autoridades competentes llevan adelante las investigaciones para esclarecer los pormenores del accidente. Los peritos intentan determinar si el conductor del transporte de animales sufrió un episodio de somnolencia al volante o si, por el contrario, el camión padeció un desperfecto técnico que desencadenó el impacto. El caso quedó bajo órbita judicial mientras se aguarda la evolución de los heridos y se completan los informes de accidentología vial en el sector.