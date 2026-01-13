Robaron en una librería de Paraná: forzaron una reja y provocaron destrozos 

Una librería escolar y comercial fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes, luego de que delincuentes violentaran el frente del local ubicado sobre avenida Ramírez al 1600, a metros de Don Bosco, en la ciudad de Paraná.

Según pudo saber Elonce, el o los autores del robo forzaron una reja ubicada en el frente del comercio e intentaron hacer lo mismo con la puerta de ingreso. Al no lograr abrirla, rompieron el vidrio para poder acceder al interior del local.

Una vez dentro, los delincuentes revolvieron completamente el comercio y causaron destrozos en distintos sectores. Los propietarios señalaron que el desorden fue generalizado y que los daños materiales fueron significativos.

Tras el hecho, personal de Criminalística realizó un relevamiento en el lugar, con tareas de levantamiento de huellas y otros indicios que permitan identificar a los responsables. En paralelo, los dueños del comercio comenzaron a limpiar el local y a juntar los restos de vidrios rotos.

En cuanto a lo sustraído, hasta el momento no se pudo precisar si faltaba dinero, pero si se constató a simple vista que los malvivientes se llevaron varios elementos.

El propietario manifestó su malestar y preocupación por lo ocurrido, al remarcar que el comercio contaba con medidas de seguridad que, sin embargo, fueron vulneradas. Además, advirtió que en la zona se registraron varios hechos de inseguridad en los últimos tiempos, que afectaron a distintos locales comerciales ubicados en las inmediaciones de la avenida Ramírez. Elonce.com