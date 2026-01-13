 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Sobre Avenida Ramírez

Robaron en una librería de Paraná: forzaron una reja y provocaron destrozos 

Delincuentes ingresaron de madrugada a una librería escolar y comercial de Avenida Ramírez y Don Bosco. Forzaron una reja y rompieron vidrios. 

13 de Enero de 2026
El frente de la librería y los daños causados
El frente de la librería y los daños causados

Delincuentes ingresaron de madrugada a una librería escolar y comercial de Avenida Ramírez y Don Bosco. Forzaron una reja y rompieron vidrios. 

Una librería escolar y comercial fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes, luego de que delincuentes violentaran el frente del local ubicado sobre avenida Ramírez al 1600, a metros de Don Bosco, en la ciudad de Paraná.

 

Según pudo saber Elonce, el o los autores del robo forzaron una reja ubicada en el frente del comercio e intentaron hacer lo mismo con la puerta de ingreso. Al no lograr abrirla, rompieron el vidrio para poder acceder al interior del local.

 

Una vez dentro, los delincuentes revolvieron completamente el comercio y causaron destrozos en distintos sectores. Los propietarios señalaron que el desorden fue generalizado y que los daños materiales fueron significativos.

Tras el hecho, personal de Criminalística realizó un relevamiento en el lugar, con tareas de levantamiento de huellas y otros indicios que permitan identificar a los responsables. En paralelo, los dueños del comercio comenzaron a limpiar el local y a juntar los restos de vidrios rotos.

 

En cuanto a lo sustraído, hasta el momento no se pudo precisar si faltaba dinero, pero si se constató a simple vista que los malvivientes se llevaron varios elementos.

El propietario manifestó su malestar y preocupación por lo ocurrido, al remarcar que el comercio contaba con medidas de seguridad que, sin embargo, fueron vulneradas. Además, advirtió que en la zona se registraron varios hechos de inseguridad en los últimos tiempos, que afectaron a distintos locales comerciales ubicados en las inmediaciones de la avenida Ramírez. Elonce.com

Temas:

Robo libreria Avenida Ramírez Paraná policiales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso