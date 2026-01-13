Motociclista fallecido . Un hombre falleció tras un accidente de tránsito registrado en la intersección de avenida de las Américas y calle Rodó, donde intervino personal de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales. Al llegar al lugar, los rescatistas constataron que la víctima se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica y no presentaba signos vitales.

En el sitio del siniestro se halló un motovehículo que habría sido el único rodado involucrado. Hasta el momento, no se habían determinado las causas que derivaron en el accidente ni las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Según se informó oficialmente, el personal de Bomberos Voluntarios procedió a asegurar y delimitar la zona para preservar la escena y evitar nuevos riesgos para la circulación vehicular. El operativo permitió dejar el sector en condiciones seguras mientras se aguardaban las actuaciones judiciales correspondientes.

Confirmaron la identidad del motociclista fallecido en Paraná

Identidad confirmada

Durante la mañana, las autoridades confirmaron a Elonce la identidad de la persona fallecida. Se trató de Silvio Nicolás Campos Dechanzi, de 38 años. Desde la fuerza policial indicaron que, al momento de las pericias iniciales, no se habría constatado la participación de otro vehículo en el siniestro. No obstante, señalaron que la mecánica del accidente continúa bajo investigación.

Intervención judicial

En comunicación con la fiscal de Delitos Complejos, Paola Farino, se dispuso que se comisionara al médico policial y a personal de Policía Científica, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor. Las pericias buscaron establecer las causas del accidente y recolectar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

La investigación continuaba en curso mientras se aguardaban los informes técnicos y médicos que serán incorporados a la causa judicial