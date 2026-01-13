Falleció un hombre tras un accidente de tránsito en Paraná

Un hombre falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Paraná, donde intervinieron Bomberos Voluntarios y personal policial. El hecho se registró en la intersección de avenida de las Américas y calle Rodó.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que una persona se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica y no presentaba signos vitales. En el sitio también se halló un motovehículo, presuntamente involucrado en el hecho. Hasta el momento, no se habían informado las causas que derivaron en el accidente.

Según se indicó, el personal de Bomberos Voluntarios procedió a asegurar y delimitar la zona para preservar la escena y evitar nuevos riesgos para la circulación, dejando el lugar en condiciones seguras.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y dio inicio a las diligencias de rigor para establecer la mecánica del siniestro y las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

En ampliación

