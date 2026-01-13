 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Zona sur

Falleció un hombre tras un accidente de tránsito en Paraná

13 de Enero de 2026
Un hombre falleció tras un accidente de tránsito - Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Un hombre falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Paraná, donde intervinieron Bomberos Voluntarios y personal policial. El hecho se registró en la intersección de avenida de las Américas y calle Rodó.

Un hombre falleció tras un accidente de tránsito - Bomberos Voluntarios de Paraná

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que una persona se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica y no presentaba signos vitales. En el sitio también se halló un motovehículo, presuntamente involucrado en el hecho. Hasta el momento, no se habían informado las causas que derivaron en el accidente.

Según se indicó, el personal de Bomberos Voluntarios procedió a asegurar y delimitar la zona para preservar la escena y evitar nuevos riesgos para la circulación, dejando el lugar en condiciones seguras.

Un hombre falleció tras un accidente de tránsito - Bomberos Voluntarios de Paraná

 

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y dio inicio a las diligencias de rigor para establecer la mecánica del siniestro y las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

 

En ampliación

 

Temas:

Bomberos Voluntarios Paraná accidente de tránsito fallecido
