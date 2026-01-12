 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Violento episodio tras una operación comercial

Padre e hijo fueron detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

12 de Enero de 2026
Padre e hijo fueron detenidos en Paraná
Padre e hijo fueron detenidos en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Padre e hijo detenidos en Paraná.

Un violento incidente se registró este mediodía luego de un trámite de certificación de firma por la venta de una lancha, realizado en una escribanía ubicada sobre calle Laprida de Paraná. Tras finalizar la operación comercial y al salir del lugar, el vendedor fue atacado por la espalda por el comprador, quien se encontraba acompañado por su hijo.

 

Según se informó, como consecuencia de la agresión, la víctima perdió el equilibrio y trastabilló hacia la calzada. En ese momento, un vehículo que circulaba por la zona le pisó uno de los pies con una de sus ruedas, agravando las lesiones sufridas.

 

Luego del ataque, los agresores se retiraron del lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. Sin embargo, la huida fue interrumpida minutos más tarde, cuando personal policial de la comisaría decimocuarta logró demorarlos en inmediaciones del Túnel Subfluvial.

 

Intervención policial y estado de la víctima

 

El hombre agredido presentó una herida cortante en la cabeza producto del golpe recibido, además de un fuerte dolor en uno de sus pies a raíz del incidente con el automóvil. Por tal motivo, fue trasladado al Hospital San Martín, donde recibió atención médica y quedó en observación.

Hospital San Mart&iacute;n de Paran&aacute; (foto Elonce)
Hospital San Martín de Paraná (foto Elonce)

En tanto, los efectivos policiales dieron inmediata intervención al fiscal en turno, quien fue informado de lo ocurrido y dispuso la detención tanto del padre como del hijo.

 

Medidas judiciales

 

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos agresores fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, imputados por el delito de lesiones leves. Asimismo, la camioneta Volkswagen Amarok en la que se movilizaban quedó secuestrada y bajo resguardo en el Puesto Túnel, a disposición de la Justicia.

Padre e hijo fueron detenidos en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Padre e hijo fueron detenidos en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

La investigación continúa a fin de establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el violento ataque, ocurrido tras un trámite que, en principio, se desarrollaba con normalidad.

Temas:

Paraná violento incidente
