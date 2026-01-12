Padre e hijo fueron detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Un conflicto surgido tras la certificación de una firma por la venta de una lancha derivó en una agresión en plena vía pública. La víctima sufrió heridas y debió ser hospitalizada. Los agresores fueron detenidos por orden judicial.
Padre e hijo detenidos en Paraná.
Un violento incidente se registró este mediodía luego de un trámite de certificación de firma por la venta de una lancha, realizado en una escribanía ubicada sobre calle Laprida de Paraná. Tras finalizar la operación comercial y al salir del lugar, el vendedor fue atacado por la espalda por el comprador, quien se encontraba acompañado por su hijo.
Según se informó, como consecuencia de la agresión, la víctima perdió el equilibrio y trastabilló hacia la calzada. En ese momento, un vehículo que circulaba por la zona le pisó uno de los pies con una de sus ruedas, agravando las lesiones sufridas.
Luego del ataque, los agresores se retiraron del lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. Sin embargo, la huida fue interrumpida minutos más tarde, cuando personal policial de la comisaría decimocuarta logró demorarlos en inmediaciones del Túnel Subfluvial.
Intervención policial y estado de la víctima
El hombre agredido presentó una herida cortante en la cabeza producto del golpe recibido, además de un fuerte dolor en uno de sus pies a raíz del incidente con el automóvil. Por tal motivo, fue trasladado al Hospital San Martín, donde recibió atención médica y quedó en observación.
En tanto, los efectivos policiales dieron inmediata intervención al fiscal en turno, quien fue informado de lo ocurrido y dispuso la detención tanto del padre como del hijo.
Medidas judiciales
Por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos agresores fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, imputados por el delito de lesiones leves. Asimismo, la camioneta Volkswagen Amarok en la que se movilizaban quedó secuestrada y bajo resguardo en el Puesto Túnel, a disposición de la Justicia.
La investigación continúa a fin de establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el violento ataque, ocurrido tras un trámite que, en principio, se desarrollaba con normalidad.