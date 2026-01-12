Un hombre resultó herido por un disparo en barrio de Paraná: “Hay versiones cruzadas”

Un herido por un disparo en Paraná.

Un episodio con disparos de arma de fuego generó preocupación durante la tarde de este lunes, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida en un sector del barrio Arenales, en inmediaciones de calle El Patí y el camino Costero, en Paraná.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 y motivó la inmediata intervención del personal policial de la comisaría decimocuarta. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre había resultado lesionado y ya había sido trasladado en ambulancia al Hospital San Martín.

En un primer momento, trascendió que la víctima habría recibido un disparo en la cabeza, lo que generó alarma entre los vecinos. Sin embargo, con el correr de las horas esa versión fue descartada. Desde el hospital confirmaron que el hombre presentaba únicamente un roce en el cuero cabelludo, sin riesgo para la vida.

Comisaría decimocuarta de Paraná (foto Elonce)

“El sujeto se encuentra fuera de peligro y en pocas horas iba a ser dado de alta”, explicó a Elonce el subjefe de la comisaría decimocuarta, Alexis De Souza.

Investigación y detención

La víctima es un joven de 26 años, es vecina de la zona y pudo aportar datos sobre lo sucedido. A partir de su testimonio, la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Paola Farinó, dispuso la detención del presunto autor del disparo.

El sospechoso es un hombre de 36 años, también domiciliado en el barrio, quien fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.

Comisaría decimocuarta de Paraná (foto Elonce)

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica y Criminalística, que realizó tareas de fotografía, peritajes balísticos y pruebas de dermotest, aunque hasta el momento no se logró el secuestro del arma utilizada.

Sin cámaras y versiones cruzadas

Desde la fuerza policial indicaron que la investigación continúa en curso. La zona donde ocurrió el hecho no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que se avanza a través de entrevistas a posibles testigos y la reconstrucción de lo ocurrido.

“Hay versiones cruzadas y todo es materia de investigación”, señaló De Souza, quien agregó que la División Homicidios también se encuentra trabajando en el esclarecimiento del episodio.

Mientras tanto, la víctima evolucionó favorablemente y el hecho quedó bajo investigación judicial para determinar las circunstancias que derivaron en el uso del arma de fuego y las responsabilidades penales correspondientes.