Detuvieron a dos hombres cuando desarmaban un tráiler que habían robado en Paraná

Dos hombres fueron detenidos durante la mañana de este lunes en Paraná por el robo de un tráiler en la vía pública. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Longo y Quiroz.

Efectivos de la Comisaría Decimosegunda acudieron al lugar luego de recibir la comunicación telefónica que advertía sobre la presencia de dos personas que se encontraban manipulando y desarmando un tráiler.

Al ser consultados por el origen del vehículo, los sujetos manifestaron que lo habían encontrado. Sin embargo, el relato generó dudas entre los efectivos, ya que ambos contaban con antecedentes por distintos delitos, lo que motivó una verificación inmediata de la situación.

Ante esta circunstancia, el personal policial realizó consultas con dependencias cercanas para determinar si existía alguna denuncia por la faltante de un tráiler. Desde la Comisaría Tercera informaron que, en ese mismo momento, un hombre se encontraba radicando una denuncia por la desaparición del tráiler que estaba estacionado frente a su domicilio.

Los detenidos por el robo del trailer

Tras confirmarse la vinculación entre el rodado y la denuncia en curso, los dos hombres fueron demorados en el lugar y se procedió al secuestro del tráiler recuperado. Posteriormente, se dio intervención al fiscal interviniente, quien dispuso la detención de ambos individuos.

Por disposición judicial, los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, mientras que el tráiler secuestrado fue restituido a su propietario.