Un trabajador rural murió tras descompensarse en un campo entrerriano

Un trabajador rural de 27 años falleció durante la noche del domingo luego de sufrir una descompensación mientras realizaba tareas en un establecimiento ubicado en la zona rural de Colonia Federal, en el norte entrerriano. El hecho ocurrió pasadas las 21.30 y motivó la intervención del personal policial y de la Justicia.

Según se informó, el joven se encontraba desempeñando tareas propias del campo junto a su empleador, en un establecimiento situado a varios kilómetros de la ciudad de Federal, cuando de manera repentina se descompensó. Ante la situación, las personas presentes dieron aviso inmediato al servicio de emergencias.

Con el objetivo de agilizar la atención médica, se resolvió trasladarlo en un vehículo particular hacia el hospital local. Sin embargo, durante el trayecto, se encontraron con la ambulancia que se dirigía al lugar. Al ser examinado por el personal sanitario, constataron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Frente a esta situación, se dio intervención a la Comisaría Colonia Federal, que inició las actuaciones correspondientes en el lugar. El procedimiento se llevó adelante bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Federal, a cargo del fiscal Martín Irurueta.

El funcionario judicial dispuso la realización de las diligencias de rigor y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue del hospital local, donde se realizará la autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

De acuerdo a los datos recabados, el hombre fallecido era oriundo de la localidad de Tatacuá, en la provincia de Corrientes. Desde hacía varios años residía en la zona de Colonia Federal, donde se había desempeñado como empleado rural en distintos establecimientos.