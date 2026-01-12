 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Por agresión a un árbitro, se suspendió un partido de fútbol en localidad entrerriana

Juventud de Gualeguaychú ganaba 2 a 0, pero una agresión del equipo visitante al árbitro, obligó a suspender el partido.

12 de Enero de 2026
Por agresión a un árbitro se suspendió un partido
Por agresión a un árbitro se suspendió un partido Foto: R2820

Juventud de Gualeguaychú ganaba 2 a 0, pero una agresión del equipo visitante al árbitro, obligó a suspender el partido.

Un partido de fútbol en Gualeguaychú fue suspendido a raíz de una agresión que sufrió el árbitro.

 

Juventud Unida vencía 2-0 a Defensores de Pronunciamiento en el estadio La Vía, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur, cuando el encuentro fue suspendido por el árbitro principal, Maximiliano Durán.

 

El incidente se produjo a los 38 minutos del complemento, luego de la expulsión de Maximiliano Villagrán por doble amarilla. Según manifestó el árbitro, tras esa decisión habría sido agredido por jugadores de Defensores de Pronunciamiento, lo que derivó en una serie de tumultos entre el plantel visitante y la terna arbitral.

 

Durán confirmó que recibió dos golpes del jugador número nueve del Depro y frente a ello decidió retirarse de la cancha. Agregó que entregará un informe y también videos sobre lo sucedido dentro del campo de juego. “Es la primera vez en mi vida que me pasa algo así”, confesó el árbitro Durán a Radio Máxima.

Juventud y el Depro (Deportivo Pronunciamiento) jugaban en Gualeguaychú la vuelta de los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional. En la ida, Defensores había ganado por 2 a 0 y ahora Juventud triunfaba por la misma diferencia hasta la suspensión.

 

El Tribunal de Disciplina deberá analizar las actuaciones y los descargos de las partes para determinar si Juventud Unida avanza de ronda o si habrá otra resolución, como jugar los seis minutos restantes y definir por penales si se mantuviera el empate.

 

En caso de obtener un fallo favorable, el "Decano" enfrentaría en semifinales a Sanjustino de Santa Fe, que eliminó a Atlético María Grande por 4 a 2 en el marcador global.

 

La dirigencia de Juventud Unida aguarda con expectativa una definición que sería en lo inmediato ya que la fecha prevista para el cruce de semifinales sería el próximo domingo, indica R2820.

Temas:

Agresión Árbitro Gualeguaychú Fútbol partido suspendido Juventud Depro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso