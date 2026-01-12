Le robaron la camioneta a una familia argentina en una playa de Florianópolis: tuvieron que pedir dinero para volver

Una familia de Misiones sufrió el robo de su camioneta en Playa Brava, en Florianópolis, y quedó varada en Brasil. Sin documentación ni pertenencias, debieron pedir que les envíen dinero para poder regresar a la Argentina.
Una familia argentina vivió momentos de extrema angustia durante sus vacaciones en Brasil, luego de que delincuentes robaran su camioneta en la zona de Playa Brava, en Florianópolis. El hecho ocurrió el jueves 8 y tuvo como principal damnificado a Alberto Blanco, oriundo de Misiones, quien viajaba junto a su familia y tenía previsto regresar al país al día siguiente.
Según relató Blanco, cerca del mediodía se dirigieron a Playa Brava para pasar la jornada. Dejaron la camioneta en un estacionamiento del lugar, dialogaron con la propietaria del predio y activaron la alarma del vehículo antes de bajar. Permanecieron en la playa hasta aproximadamente las 18 horas, momento en el que regresaron al lugar donde habían estacionado.
Al volver, se encontraron con una escena desconcertante: el estacionamiento estaba cerrado y completamente vacío. La camioneta había desaparecido sin dejar rastros. Vecinos de la zona se acercaron ante la situación y lograron comunicarse con la dueña del predio, quien explicó que alrededor de las 15 horas las personas que tenían vehículos allí regresaron, retiraron sus autos y se marcharon. Al no quedar ningún rodado en el lugar, decidió cerrar el estacionamiento.
Desde ese momento, la camioneta de la familia Blanco —en la que se encontraban documentación personal, dinero y todas sus pertenencias— no volvió a aparecer. La denuncia fue radicada en la Policía Civil de Praia Brava, aunque hasta el momento no se registraron avances ni respuestas concretas sobre el paradero del vehículo.
La investigación se vio dificultada debido a que el estacionamiento no cuenta con cámaras de seguridad. Por ese motivo, la familia intenta acceder a registros fílmicos de edificios linderos que podrían haber captado movimientos sospechosos en el horario en el que se produjo el robo.
Mientras aguardaban novedades, la familia debió alquilar un departamento más pequeño para poder permanecer en la zona. El viernes se les otorgó una Visa Provisoria y este lunes tenían previsto presentarse en el Consulado Argentino, donde solicitarán la recomendación de un abogado para avanzar legalmente y gestionar el acceso a las cámaras cercanas, publicó en el medio MisionesOnline.
El viaje había comenzado el 30 de diciembre, con destino inicial a Camboriú, donde permanecieron hasta el día 2. Luego se trasladaron a Canasvieiras. Según contó Blanco, al llegar a ese destino intentaron forzar la camioneta cuando estaba estacionada frente al alojamiento, pero la situación fue advertida y evitada gracias a la intervención de vecinos. Aseguró que nunca dejaron el vehículo solo, salvo en el estacionamiento de Playa Brava, donde finalmente ocurrió el robo.
Para poder regresar a la Argentina, el damnificado debió pedir que le envíen dinero y así afrontar el costo de los pasajes para los cuatro integrantes de la familia. El valor estimado de la camioneta robada asciende a unos 50 millones de pesos, lo que agrava el impacto económico y emocional de un hecho que, hasta el momento, permanece impune.
Datos del vehículo robado
Se trata de una Toyota Hilux SRX 4×4 automática, modelo 2020, color blanco, dominio AE 023 RQ.