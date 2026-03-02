Lunes de calor, pero volvería la inestabilidad: cómo estará el tiempo esta semana

La semana comenzará con temperaturas elevadas y buen tiempo en la capital entrerriana. Sin embargo, desde el martes aumentará la nubosidad y se esperan lluvias y tormentas aisladas.
Paraná tendrá este lunes la continuidad del buen tiempo y el calor que se presentó durante el fin de semana, aunque la nubosidad comenzará a incrementarse hacia la noche. Las condiciones irán desmejorando desde entonces, con probabilidad de lluvias y tormentas para el martes.
El inicio de la semana estará marcado por temperaturas elevadas y condiciones mayormente estables. Para este lunes se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, con una mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 35°C, convirtiéndose en una de las jornadas más calurosas del período.
El martes se espera un leve descenso térmico, con mínima de 21°C y máxima de 31°C. Durante esa jornada aumentará la inestabilidad y se anticipan lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades que oscilarán entre el 10% y el 40%. Además, podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h. Si bien es posible un mejoramiento temporario hacia la noche, el tiempo seguirá variable.
Para el miércoles, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado y una máxima que rondará los 33°C, mientras que la mínima será de 19°C.
En tanto, el jueves volverá la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante toda la jornada, alternadas con mejoras temporarias. Las temperaturas se ubicarán entre los 21°C de mínima y 28°C de máxima.
Finalmente, el viernes se presentará con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias (0% a 10%), acompañado por un descenso térmico más marcado: la mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 27°C.