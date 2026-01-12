Un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con una camioneta

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
12 de Enero de 2026
Choque en Blas Parera y Darwin
Choque en Blas Parera y Darwin

Un accidente de tránsito con un motociclista herido se registró en la intersección de las calles Blas Parera y Darwin de Paraná. Por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta y una camioneta.

 

De acuerdo a la información policial, el siniestro involucró a una moto Honda Titan 150 cc, conducida por un hombre de 31 años, y una camioneta Volkswagen Amarok, al mando de otro hombre de 37 años, quien circulaba con un tráiler que transportaba una lancha.

 

Según las primeras actuaciones, la motocicleta transitaba por calle Darwin en sentido este, mientras que la camioneta lo hacía por Blas Parera hacia el sur. La colisión se produjo en la intersección de ambas arterias.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que la motocicleta se encontraba tendida sobre un lateral en la ochava, mientras que la camioneta estaba detenida a unos 30 metros hacia el sur. El conductor del rodado menor presentaba politraumatismos en todo el cuerpo, pérdida de conocimiento y adormecimiento en las extremidades.

 

El motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital San Martín para una evaluación médica más compleja. En tanto, se realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho y se dio intervención a las autoridades correspondientes.

Choque Paraná policiales
