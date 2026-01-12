Un joven quedó detenido tras intentar matar a su padre en la Toma Vieja de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un intento de homicidio se registró en la madrugada de este lunes en el camping de la Toma Vieja de Paraná. Un joven de 20 años apuñaló a su padre que quedó internado en el hospital San Martín.
En diálogo con Elonce, el Subcomisario Alexis De Souza, de la Comisaría 14, contó que a las 0.40, “ingresa un llamado al 911 por una persona herida de arma blanca en el camping de la Toma Vieja”.
Cuando el personal policial llegó al lugar, los “encargados tenían demorado a un joven de 20 años y estaban asistiendo a un hombre de 45 años que estaba herido, a la espera de la ambulancia”.
Según indicó De Souza, “el agresor es hijo del hombre herido. Habían tenido un pleito, aparentemente no tenían una buena relación familiar”.
“A las 9 del domingo, habían ingresado con carpas, entre ocho y 10 personas a pasar el día y se iban a quedar acampando. La madre manifestó que la relación entre padre e hijo no era buena; y habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante el día”, mencionó.
Sobre la situación que desencadenó el ataque, dijo que “está todo bajo investigación” y la causa se inició de oficio, ya que los familiares no se han presentado en comisaría para radicar la denuncia.
Consultado sobre el estado de salud del hombre, mencionó que está internado en el hospital San Martín entubado. Presentó heridas punzocortantes en ambos brazos y tórax”.
Tomó intervención Delitos Complejos, y la fiscal Paola Farinó ordenó la detención del joven de 20 años que quedó detenido a disposición de la justicia.
La familia implicada es de barrio Gaucho Rivero.
Finalmente, el Subcomisario indicó que el camping de la Toma “no tiene cámaras de seguridad, pero se recabaron varios testimonios. Llama la atención porque no es un hecho que se vea a diario en ese lugar que es para el disfrute familiar”, puntualizó. Elonce.com