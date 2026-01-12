Chocó contra un montículo de tierra que indicaba un corte en la Ruta 18

Un automovilista de 45 años chocó contra un montículo de tierra que señalizaba la inhabilitación de un sector de la autovía de la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 217, en jurisdicción del departamento San Salvador.

El hecho se registró alrededor de las 7, cuando personal policial tomó conocimiento del siniestro y se trasladó al lugar. Según se informó desde la Jefatura Departamental San Salvador, el conductor circulaba de oeste a este a bordo de un automóvil Honda Civic, por un tramo donde la autovía se encuentra cortada al tránsito.

Por causas que se tratan de establecer, el automovilista no advirtió la presencia del montículo de tierra colocado como señalización preventiva e impactó de lleno contra el mismo. A raíz del choque, el hombre fue asistido y trasladado al Hospital General Campos para la realización de controles médicos, a fin de descartar lesiones de mayor gravedad.

Derrapó en un camino vecinal

En otro hecho vial ocurrido en la mañana de este lunes, una mujer de 39 años resultó con lesiones leves tras sufrir una caída mientras circulaba en motocicleta por el camino a Yeruá, en el departamento Concordia.

El siniestro se produjo alrededor de las 7:40. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la conductora, domiciliada en Estación Yeruá, quien manifestó que se dirigía en su motovehículo Corven 110 cc hacia la localidad de General Campos.

La mujer explicó que, al derrapar en una huella del camino, perdió el control del rodado y cayó al suelo, lo que le provocó un fuerte dolor en la pierna derecha. Fue trasladada en ambulancia al Hospital General Campos, donde tras ser examinada por el personal médico se informó que presentaba lesiones de carácter leve.