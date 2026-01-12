 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Volcó una camioneta sobre la Ruta 12 y una persona fue hospitalizada

El siniestro vial ocurrió a la altura del ingreso a la Escuela Almafuerte. Una persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital San Martín tras ser asistida por personal de emergencias. Intervinieron Bomberos, Policía y el 911.

12 de Enero de 2026
Volcó una camioneta sobre la Ruta 12- Bomberos Voluntarios de Paraná 
El siniestro vial ocurrió a la altura del ingreso a la Escuela Almafuerte. Una persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital San Martín tras ser asistida por personal de emergencias. Intervinieron Bomberos, Policía y el 911.

Una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del ingreso a la Escuela Almafuerte, y como consecuencia del siniestro una persona debió ser hospitalizada, informaron fuentes de los servicios de emergencia.

 

Tras el aviso del hecho, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió al lugar para brindar asistencia. Al arribar, constataron la presencia de una persona lesionada, que fue atendida en el lugar por personal del servicio 107 Emergencias.

Luego de la primera evaluación médica, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín para una mejor atención, donde quedó bajo observación.

En el sitio del vuelco, los Bomberos Voluntarios realizaron tareas preventivas, que incluyeron el corte del suministro eléctrico del vehículo siniestrado, además del resguardo de la zona para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad vial de quienes circulaban por el sector.

Volcó una camioneta sobre la Ruta 12- Bomberos Voluntarios de Paraná

También trabajaron en el operativo efectivos de la Comisaría de La Picada y móviles del sistema de emergencias 911, que colaboraron con el ordena

miento del tránsito y las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

Volcó una camioneta sobre la Ruta 12- Bomberos Voluntarios de Paraná

Temas:

Bomberos Voluntarios
