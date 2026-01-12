Detectaron un buque de bandera extranjera pescando ilegalmente en el Mar Argentino

Prefectura Naval Argentina detectó a un buque pesquero de bandera extranjera realizando maniobras compatibles con pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva. La embarcación fue monitoreada durante más de una hora mientras operaba sin autorización en aguas argentinas.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) informó la detección de un buque pesquero extranjero operando sin autorización dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El hallazgo se produjo mediante el sistema de monitoreo electrónico Guardacostas, una plataforma que integra información satelital para el control y la vigilancia de la soberanía marítima.
El navío infractor fue identificado como el Bao Feng, un pesquero de bandera de Vanuatu, país insular ubicado en Oceanía, que ingresó a aguas argentinas durante la tarde del 10 de enero. De acuerdo con los registros técnicos, la embarcación permaneció dentro de la ZEEA durante aproximadamente una hora y media.
Durante ese período, el buque navegó a una velocidad inferior a los 4 nudos, un comportamiento que, según las autoridades, constituye una presunción clara de actividades de pesca por arrastre, modalidad prohibida para embarcaciones extranjeras sin permiso.
Marco legal y tecnología de control
Según lo establecido en la Ley N° 24.922 del Régimen Federal de Pesca, la navegación a baja velocidad de buques extranjeros dentro del límite de las 200 millas marinas sin autorización previa es considerada indicio de infracción. La normativa busca proteger los recursos pesqueros nacionales, especialmente frente a la explotación indiscriminada de especies clave como el calamar illex y la merluza hubbsi, fundamentales para el ecosistema y la economía local.
La detección fue realizada por personal de la Dirección de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval. Este tipo de operativos electrónicos permite identificar embarcaciones que, en muchos casos, apagan sus sistemas de identificación automática (AIS) para intentar cruzar la frontera marítima —conocida como la “milla 201”— sin ser detectadas, dio a conocer Rosario 3.
Una problemática recurrente
La incursión del Bao Feng se suma a una serie de episodios similares protagonizados por flotas extranjeras, principalmente de banderas de conveniencia, que operan en el límite de la plataforma continental argentina. En los últimos años, la vigilancia se intensificó ante la creciente preocupación por el agotamiento de los recursos pesqueros y la presión internacional sobre el Mar Argentino.