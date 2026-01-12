 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Detuvieron a un joven de 18 años tras un allanamiento por violencia de género

12 de Enero de 2026
Personal de la Comisaría Cuarta intervino en la detención del joven
El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Las Heras, donde el sospechoso intentó escapar por los techos. Fue reducido y trasladado a la Unidad Penal N°1.

Personal de la Comisaría Cuarta llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Las Heras de Paraná y un joven de 18 años quedó detenido, en el marco de una causa por violencia de género.

 

El mandamiento judicial ordenaba la detención de un joven de 18 años, y posteriormente trasladado a la Unidad Penal N°1. Al momento del ingreso policial al domicilio, el sospechoso intentó darse a la fuga.

 

Según se informó, el joven escapó por los techos de viviendas linderas, pero fue rápidamente localizado y detenido por los efectivos que participaban del procedimiento. La situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas.

 

En el operativo intervinieron distintas dependencias policiales, entre ellas la División 911, la Guardia Especial y personal de la Comisaría Octava, que brindaron apoyo para asegurar el perímetro y concretar la detención.

 

El joven quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado conforme a lo dispuesto en la orden judicial, mientras continúan las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por violencia de género.

Temas:

Detenido Violencia de género Paraná
