Pasajero cayó de un colectivo urbano al descender en el centro de Paraná y sufrió heridas

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 77 años cayó de un colectivo de la línea G cuando descendía en una parada y sufrió múltiples lesiones. Una joven testigo lo asistió y dio aviso al 107, mientras que la Policía investiga el hecho.
Un accidente en el transporte urbano de Paraná dejó a un pasajero gravemente herido cuando cayó de un colectivo de la línea G al momento de descender en una parada ubicada sobre calle España, entre Pellegrini e Italia, en el microcentro de la capital entrerriana, confirmó Elonce. El hecho ocurrió en horas de la tarde y generó un amplio despliegue policial, sanitario y pericial, además de conmoción entre los pasajeros que presenciaron la escena.
Según la información recabada por Elonce en el lugar, el colectivo se detuvo en la parada señalizada para el descenso de pasajeros. En ese contexto, descendieron varios pasajeros por la puerta trasera, siendo el último de ellos, un hombre identificado como Ricardo, de 77 años, domiciliado en la ciudad. De acuerdo a los primeros testimonios, cuando el adulto mayor aún no había logrado apoyar completamente ambos pies sobre la vereda, el colectivo habría retomado la marcha.
Esa maniobra provocó que el pasajero perdiera el equilibrio y cayera violentamente hacia el suelo, impactando su cuerpo y, especialmente, su cabeza contra el cordón de la vereda, se indicó a Elonce. La situación derivó en momentos de extrema tensión, con gritos de auxilio y la rápida reacción de personas que se encontraban en el lugar.
La intervención de una testigo clave
Una de las primeras personas en asistir al herido fue Victoria, una joven que caminaba por la misma vereda y que, al advertir la caída, decidió regresar de inmediato para ayudar. En diálogo con Elonce, la testigo relató cómo vivió esos instantes y cuál fue su accionar ante la emergencia.
“Yo venía caminando por esta calle, iba en rumbo hacia Pellegrini, cuando empecé a escuchar gritos. Al mirar, vi a una persona caída en la calle”, explicó. La joven contó que decidió acercarse sin dudarlo, ya que cuenta con capacitación en primeros auxilios. “Lo primero que hago es acercarme porque hice cursos de RCP. Por suerte no se necesitó, porque el hombre estaba consciente”, relató a Elonce.
Victoria señaló que, una vez junto al herido, se priorizó mantener la calma y evitar la aglomeración de personas. “Llamé al 107 y tratamos de que no se junte tanta gente alrededor. Otra persona lo acompañó, le preguntó su nombre, si lo recordaba, y él respondía, estaba consciente”, explicó.
Sobre el estado físico que presentaba el hombre, la joven describió que “tenía un corte en el brazo derecho, que era donde le salía sangre, y después un moretón grande que se le iba expandiendo”, relató a Elonce.
En cuanto al golpe en la cabeza, aclaró: “Yo no vi el momento exacto en el que se pegó la cabeza con el cordón, pero sí estaba muy cerca y sabíamos que era un golpe fuerte. Hicimos lo que pudimos hasta que llegó la ambulancia”, dijo.
La testigo destacó que el servicio de emergencias arribó en pocos minutos. “Fueron unos minutos, no tantos. En situaciones así uno a veces no sabe cómo reaccionar, aunque tenga conocimientos, pero por suerte llegó rápido la ambulancia”, señaló.
Despliegue policial y pericias
Tras el accidente, personal policial de la Comisaría Primera tomó intervención inmediata en el lugar. La calle España fue cercada al tránsito para permitir el trabajo de Criminalística de la Policía de la provincia, que realizó mediciones y relevamientos tanto en la parada del colectivo de las líneas G y H —antiguamente línea 7— como en el sector de la calzada donde se produjo la caída.
Varios móviles policiales permanecieron apostados en la zona, mientras se tomaban declaraciones al chofer del colectivo y a los pasajeros que viajaban en la unidad. Según se informó, todos los ocupantes descendieron del vehículo para facilitar el desarrollo de la investigación y aportar su testimonio sobre lo ocurrido.
En ese marco, la titular de la Comisaría Primera, Blanca Ramírez, brindó precisiones oficiales a Elonce sobre el accidente y el estado de salud del pasajero herido.
La palabra de la Policía
En diálogo con Elonce, la funcionaria confirmó la mecánica preliminar del hecho. “Efectivamente fue así. En horas de la tarde, un colectivo de la ciudad transitaba por calle España, entre Pellegrini e Italia, para hacer el descenso de pasajeros. Bajaron seis pasajeros y el último era este hombre de 77 años”, indicó.
Ramírez explicó que, según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, “evidentemente el colectivo emprendió la marcha cuando el pasajero aún no había terminado de descender”, dijo a Elonce. Como consecuencia, “este hombre cae, queda debajo del colectivo y el vehículo avanza, por lo que sufrió heridas en varias partes del cuerpo”.
La jefa policial informó que el adulto mayor “se encuentra en estado grave”, aunque aclaró que al momento de la entrevista aún no se contaba con el parte médico completo. “Es un hombre de 77 años, oriundo de esta ciudad”, precisó Ramírez.
Asimismo, confirmó que intervino la fiscal Huerto Felgueres, quien dispuso una serie de medidas judiciales. “Se dio intervención a la fiscal, que ordenó la detención del colectivero como trámite de rigor y su traslado a la Alcaldía de Tribunales”, señaló Ramírez.
Además, detalló que se realizarán los estudios de rigor: “Se ordenaron las pruebas de alcoholemia y toxicológicas, y todos los pasos correspondientes para poder establecer con precisión cómo fue el accidente”.
También confirmó que personal de Accidentología Vial y Criminalística continuaba trabajando en la escena para reunir todos los elementos probatorios necesarios.
Investigación en curso y expectativa por la evolución del herido
Mientras avanzan las pericias y la investigación judicial, persiste la preocupación por el estado de salud del hombre herido, quien fue trasladado en ambulancia a un centro de salud para recibir atención médica especializada. De acuerdo a lo trascendido, además del golpe en la cabeza, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, lo que motivó su internación.
Desde la Policía remarcaron que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades y establecer si existió negligencia o una falla en los protocolos de seguridad.
En el lugar, tanto testigos como pasajeros coincidieron en describir la escena como “impactante” y manifestaron su deseo de una pronta recuperación para el hombre accidentado.
La joven Victoria, que brindó la primera asistencia, fue reconocida por su rápida reacción y su actitud solidaria en un momento crítico.
Las actuaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, mientras se aguardan novedades sobre la evolución clínica del pasajero y los resultados de las pericias técnicas.