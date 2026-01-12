Robaron la sede de la UCR en el barrio San Agustín: una persona quedó detenida

Un hecho delictivo se registró durante el fin de semana en la sede de la UCR del barrio San Agustín, donde desconocidos violentaron la puerta de ingreso y sustrajeron herramientas y materiales de construcción. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y fue advertido por vecinos de la zona que escucharon ruidos dentro del inmueble.

En diálogo con Elonce, Carlos Cáceres, secretario del comité seccional 11, relató la secuencia: “Una vecina nos avisó que durante la madrugada había ruidos y movimientos sospechosos. Cuando llegamos vimos daños en la puerta”.

Según indicó, uno de los candados fue roto y la estructura apareció prácticamente partida al medio, lo que hace suponer que actuaron más de una persona.

La puerta de la sede de la UCR fue forzada. Foto: Elonce.

Hallaron a un hombre dentro del local

Tras el aviso al 911, personal policial ingresó al edificio y encontró a un hombre durmiendo en el interior. “Fue puesto a disposición de la Justicia, desconozco su situación actual”, señaló Cáceres.

Además del ingreso, constataron el faltante de herramientas y materiales que estaban siendo utilizados para tareas de mantenimiento y puesta en valor del local partidario.

Carlos Cáceres, secretario del comité seccional 11 de la UCR. Foto: Elonce.

Pedido de colaboración y refuerzo de seguridad

Consultado sobre los motivos del hecho, Cáceres sostuvo que podría tratarse de un robo al azar y destacó el rol de los vecinos: “Es importante dar aviso ante cualquier situación sospechosa. Colaborar con la policía ayuda a prevenir”.

En ese sentido, confirmó que es la primera vez que sufren de un hecho de este tipo, adelantó que reforzarán medidas de seguridad y valoró la presencia policial en el sector.