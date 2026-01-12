 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Durante la madrugada del domingo

Robaron la sede de la UCR en el barrio San Agustín: una persona quedó detenida

El secretario del Comité 11 del partido, Carlos Cáceres, dio detalles a Elonce de que una vecina los alertó y cuando arribaron al local se encontraron con una persona durmiendo adentro.

12 de Enero de 2026
Sede UCR del barrio San Agustín.
Sede UCR del barrio San Agustín. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un hecho delictivo se registró durante el fin de semana en la sede de la UCR del barrio San Agustín, donde desconocidos violentaron la puerta de ingreso y sustrajeron herramientas y materiales de construcción. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y fue advertido por vecinos de la zona que escucharon ruidos dentro del inmueble.

 

En diálogo con Elonce, Carlos Cáceres, secretario del comité seccional 11, relató la secuencia: “Una vecina nos avisó que durante la madrugada había ruidos y movimientos sospechosos. Cuando llegamos vimos daños en la puerta”.

 

Según indicó, uno de los candados fue roto y la estructura apareció prácticamente partida al medio, lo que hace suponer que actuaron más de una persona.

 

La puerta de la sede de la UCR fue forzada. Foto: Elonce.
La puerta de la sede de la UCR fue forzada. Foto: Elonce.

 

Hallaron a un hombre dentro del local

 

Tras el aviso al 911, personal policial ingresó al edificio y encontró a un hombre durmiendo en el interior. “Fue puesto a disposición de la Justicia, desconozco su situación actual”, señaló Cáceres.

 

Además del ingreso, constataron el faltante de herramientas y materiales que estaban siendo utilizados para tareas de mantenimiento y puesta en valor del local partidario.

 

Carlos C&aacute;ceres, secretario del comit&eacute; seccional 11 de la UCR. Foto: Elonce.
Carlos Cáceres, secretario del comité seccional 11 de la UCR. Foto: Elonce.

 

Pedido de colaboración y refuerzo de seguridad

 

Consultado sobre los motivos del hecho, Cáceres sostuvo que podría tratarse de un robo al azar y destacó el rol de los vecinos: “Es importante dar aviso ante cualquier situación sospechosa. Colaborar con la policía ayuda a prevenir”.

 

En ese sentido, confirmó que es la primera vez que sufren de un hecho de este tipo, adelantó que reforzarán medidas de seguridad y valoró la presencia policial en el sector.

