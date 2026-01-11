Aprehendieron a dos personas por intento de robo en un salón municipal

Dos personas fueron aprehendidas tras ser sorprendidas dentro de un salón municipal de la localidad de San José (departamento Colón), al que habrían ingresado luego de provocar daños. La Fiscalía dispuso su traslado y alojamiento en sede policial.
Dos personas fueron aprehendidas en la noche del sábado por el delito de robo en grado de tentativa, tras una intervención policial motivada por un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de desconocidos dentro de un salón municipal de la localidad de San José (departamento Colón).
El procedimiento fue llevado adelante por personal dependiente de la comisaría de San José, que tomó conocimiento de la situación a partir de una comunicación que advertía movimientos sospechosos en el interior del edificio, ubicado a unos 500 metros al sur del Acceso Bastián, sobre la colectora oeste de la Autovía Gervasio Artigas.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 40 años y una mujer de 36 años, quienes fueron identificados en el interior del inmueble. Según se informó, ambas personas habrían ingresado tras provocar daños en una de las ventanas del salón municipal.
Durante la intervención, el personal policial verificó además que los involucrados tenían en su poder diversos elementos que se encontraban preparados para ser sustraídos, lo que reforzó la hipótesis de un intento de robo.
Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión de ambas personas y su posterior traslado a sede policial.
Los aprehendidos quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras se continuaban las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento del hecho.