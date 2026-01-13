Intentó robar mercadería de un comercio y fue descubierto por el dueño del local

Un joven intentó robar mercadería de un comercio y fue descubierto por el propietario del local. El hecho ocurrió en Santa Elena, departamento La Paz, y demandó la intervención del personal policial de la comisaría local.

Según se informó oficialmente, el propietario del comercio alertó a la Policía luego de observar que un masculino había trepado una reja que da acceso al depósito del local, ubicado en inmediaciones de avenida Presidente Perón. Al advertir que había sido descubierto, el sospechoso se dio a la fuga sin concretar el robo.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el damnificado, los efectivos policiales iniciaron un operativo de rastrillaje por la zona. Minutos más tarde, se recibió un segundo aviso que indicaba la presencia de una persona sospechosa en las inmediaciones del comercio.

A partir de esa información, los uniformados lograron localizar e interceptar al individuo en el patio de una vivienda cercana, situada a unos 150 metros del local afectado. De acuerdo al reporte policial, el joven habría ingresado al lugar tras escalar un muro de aproximadamente dos metros de altura en su intento por ocultarse.

El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la detención del sujeto, de 19 años. Además, se ordenó el secuestro de las prendas de vestir que coincidían con la descripción brindada por el comerciante y de un arma blanca que el joven llevaba entre sus pertenencias.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se continuaban las actuaciones de rigor para esclarecer el hecho y determinar su responsabilidad penal.

