Demoraron a dos jóvenes tras tener cannabis sativa en una plaza céntrica de Paraná

Un operativo policial se desarrolló en una plaza del centro, donde efectivos hallaron cannabis sativa en poder de dos jóvenes de 18 y 19 años. El procedimiento incluyó la intervención de Toxicología, secuestro de la sustancia y la presencia de testigos civiles.
El operativo policial por cannabis sativa se llevó adelante durante la noche de este lunes, en una plaza céntrica de la capital entrerriana, donde personal policial demoró a dos jóvenes tras detectar un fuerte olor compatible con marihuana y constatar la presencia de la sustancia en el lugar, dio cuenta Elonce.
El procedimiento se realzó en la Plaza Alvear, donde desde hace tiempo funciona una garita policial con un funcionario a cargo que cumple horarios rotativos. Mientras realizaba recorridas preventivas en la zona de la intersección de San Martín, el Mandapeatón y Colón, el efectivo advirtió un intenso olor a cannabis sativa, lo que motivó su acercamiento al sector.
En ese contexto, el funcionario policial halló una patineta apoyada en el lugar y, sobre la misma, un frasco que contenía cogollos de marihuana. Además, se encontraron otros sobres con la misma sustancia diseminados en las inmediaciones. Según se informó a Elonce, uno de los envoltorios contenía aproximadamente 10 gramos, otro 12 gramos, y un tercer sobre tenía 2,7 gramos de semillas de marihuana.
Ante la situación, el efectivo dio aviso al sistema de emergencias 911, que comisionó al personal de la jurisdicción correspondiente. Minutos después, efectivos de la Comisaría Primera se hicieron presentes y solicitaron la intervención del área de Toxicología, que llevó adelante las tareas específicas para el análisis y secuestro del material hallado.
Intervención de Toxicología y testimonios
Durante el operativo, que se extendió por varias horas, personal especializado realizó las actas correspondientes y examinó el contenido de los frascos y sobres. En el lugar permanecieron demorados dos jóvenes, de 18 y 19 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.
De acuerdo a lo manifestado por uno de ellos, la sustancia era para consumo personal y no con fines de comercialización. El joven indicó que había finalizado la escuela secundaria y que un hombre mayor le habría entregado el frasco con la marihuana como obsequio. Ambos señalaron que se comunicaron con sus padres para informarles lo sucedido.
Asimismo, una pareja que se encontraba en la plaza fue convocada como testigo civil. Las personas permanecieron en el lugar desde aproximadamente las 19.30 hasta la finalización del procedimiento, con el fin de dar marco legal al accionar policial.
El operativo concluyó con el secuestro de la totalidad de la sustancia hallada y la correcta documentación del procedimiento, quedando la causa en manos de la Comisaría Primera y las áreas judiciales correspondientes.