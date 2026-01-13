Un nene está grave tras un choque entre vehículos en la zona de médanos en Pinamar

Un niño de ocho años permanece internado en estado crítico tras un violento choque entre una camioneta y dos UTV en un sector de médanos. Sufrió una grave lesión hepática, fue operado de urgencia y deberá ser intervenido nuevamente.
Un grave accidente de tránsito ocurrió este lunes por la noche en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, donde un nene de ocho años resultó gravemente herido tras una colisión entre una camioneta y dos vehículos tipo UTV. El siniestro se registró alrededor de las 20 horas.
Según informaron fuentes policiales, uno de los UTV salió desde el interior del área de médanos con un adulto y tres menores a bordo y, por motivos que se investigan, colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok y con otro UTV que circulaba por el sector. El impacto fue de tal magnitud que los ocupantes de los vehículos resultaron con distintas lesiones.
Como consecuencia del choque, tres chicos sufrieron heridas. El más comprometido fue el nene de ocho años, quien presentó un fuerte golpe en la cabeza, perdió el conocimiento y debió ser reanimado y entubado de urgencia en el lugar. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea.
Estado de salud del menor
Una vez ingresado al centro asistencial, el niño fue sometido a una cirugía de urgencia debido a una lesión severa en el hígado. Los médicos realizaron un taponamiento quirúrgico para contener una importante hemorragia interna. Tras la intervención, quedó internado en la unidad de terapia intensiva y, según se informó, deberá ser nuevamente operado en las próximas horas. Por su estado crítico, el menor no estaba en condiciones de ser derivado a otro centro de mayor complejidad.
Las otras dos menores involucradas sufrieron traumatismos de menor consideración, permanecían conscientes y fueron trasladadas al hospital local por sus propios medios. En tanto, los adultos resultaron con lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.
El accidente volvió a poner en foco a la zona de médanos de La Frontera, un sector que se transformó en una atracción turística durante el verano, donde circulan camionetas 4x4, UTV y otros vehículos todo terreno. En reiteradas oportunidades se advirtió sobre maniobras imprudentes, exceso de velocidad y la falta de reglas estrictas, una combinación que expone a familias y turistas a situaciones de alto riesgo, informó Clarín. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales y fuerzas de seguridad, que preservaron la escena para la realización de las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se investigan las circunstancias en las que ocurrió el choque.