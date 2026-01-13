Pasajero muerto al descender de un colectivo: empresa colaborará para “esclarecer los hechos”

La empresa Transporte San José emitió un comunicado oficial en el que expresó su profundo pesar por el fallecimiento de un pasajero, ocurrido este martes a raíz de un siniestro vial. A través del mensaje, la firma manifestó su acompañamiento a los familiares y seres queridos de la víctima en este doloroso momento.

En el texto difundido, la empresa señaló: “TSJ expresa su profundo pesar por el fallecimiento de un pasajero ocurrido en el día de hoy a raíz de un siniestro vial. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”.

Asimismo, desde Transporte San José indicaron que se encuentran a disposición tanto de la familia como de las autoridades competentes, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido. “La empresa se encuentra a disposición de la familia y de las autoridades competentes para colaborar en el esclarecimiento de los hechos”, remarcaron en el comunicado.

El hecho

Vale recordar que el hecho se registró en la noche del lunes, cuando un hombre de 77 años, identificado como Ricardo Centurión, sufrió una caída al momento de descender de un colectivo de la Línea Línea G en una parada sobre calle España, entre Pellegrini e Italia de la ciudad de Paraná.

El pasajero sufrió graves heridas y fue derivado al hospital San Martín donde este martes se confirmó su fallecimiento. Elonce.com