Paraná Había sufrido graves heridas

Falleció el hombre que había caído de un colectivo urbano en Paraná

Desde la Policía confirmaron a Elonce que falleció el hombre de 77 años que había caído de un colectivo urbano al momento de descender.

13 de Enero de 2026
Este martes se confirmó el fallecimiento del hombre de 77 años que había resultado gravemente herido luego de caer de un colectivo de la Línea G al momento de descender en una parada sobre calle España, entre Pellegrini e Italia de la ciudad de Paraná.

 

El episodio se produjo este lunes cuando varios pasajeros descendían de la unidad por la puerta trasera. El último de ellos fue un adulto mayor, identificado como Ricardo Centurión, domiciliado en la capital entrerriana.

Según los primeros testimonios, cuando el hombre aún no había logrado apoyar completamente ambos pies sobre la vereda, el colectivo habría retomado la marcha, provocando que el pasajero perdiera el equilibrio y cayera violentamente al pavimento.

 

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió fractura de cadera, fractura de fémur izquierdo y una fractura intercostal, esta última con complicaciones severas, ya que le provocó un hemoneumotórax. Estuvo sedado, entubado, pero lamentablemente falleció en el hospital San Martín donde estaba internado.

 

En el lugar del accidente trabajó personal policial y de tránsito, que procedió a realizar las actuaciones correspondientes y a recabar testimonios de testigos presenciales.

 

La Jefa de la Comisaría Primera, Blanca Ramírez, dijo a Elonce que intervino la fiscal Huerto Felgueres, quien dispuso una serie de medidas judiciales, como “la detención del colectivero y su traslado a la Alcaldía de Tribunales. Se ordenaron las pruebas de alcoholemia y toxicológicas, y todos los pasos correspondientes para poder establecer con precisión cómo fue el accidente”.

Temas:

colectivo Hombre caída Paraná
