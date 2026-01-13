Se cumplen 24 años de la desaparición de la familia Gill en Nogoyá

Este martes 13 de enero se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de la familia Gill en Crucesitas Séptima, departamento Nogoyá. El caso que todavía sigue generando misterio y que, pese a que en 2025 se reactivó la búsqueda, todavía no hay respuestas de qué pasó con el peón rural, su esposa y sus cuatro hijos.

El domingo 13 de enero de 2002 fue la última vez que vieron a Rubén “Mencho” Gill, Margarita Gallegos y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2, en el campo La Candelaria.

Desde aquel momento todo es incertidumbre y misterio, nadie confirma qué pudo haber ocurrido, aunque las sospechas siempre estuvieron latentes.

Rubén “Mencho” Gill y Margarita Gallegos

A mediados de 2025, el abogado Marcos Rodríguez Allende, se constituyó como querellante y se reactivó la búsqueda con nuevas solicitudes y hasta sostuvo que maneja como principal hipótesis que la familia no salió del campo y que habría un responsable.

“Estoy convencido que cometieron un grave delito con esta familia y que uno de los principales sospechosos fue —y digo fue porque falleció ya en un accidente de tránsito— el propietario del campo”, Alfonso Goette”, dijo el letrado el año pasado en declaraciones a Elonce.

Aunque nunca estuvo imputado, Goette siempre fue el apuntado por los investigadores por la desaparición de los Gill y en todo momento negó saber lo sucedido con la familia.

Lo curioso es que Alfonso denunció la desaparición tres meses después en el que argumentó que le había dado vacaciones a la familia, pero nunca habían regresado. Es en ese momento que los familiares de los Gill se enteran de lo que sucedía.

Desde aquella denuncia hasta que se realizaron las primeras excavaciones pasó más de un año y en el medio hubo diversas disputas que generaron el retraso de nuevas hipótesis y avances en la causa.

En 2015 la causa por "averiguación de paradero" pasó al juez Gustavo Acosta. En una entrevista señaló que había un juicio laboral por maltrato de Gill contra Goethe y a su vez hay una hipótesis de índole personal ya que se decía que el hijo más chico de Rubén y Margarita era en realidad hijo del patrón de la estancia.

En noviembre del año pasado, y en el marco de la reactivación de la causa, autoridades judiciales y policiales se constituyeron en el campo La Candelaria donde residían las víctimas, para realizar una inspección con drones de alta tecnología.

Se tomaron coordenadas de altura, superficie, longitud y latitud para enviarlas a la NASA, con el objetivo de obtener imágenes satelitales históricas del lugar. “A partir de los satélites que ellos poseen, van a poder retrotraernos a 23 años atrás y poder determinar, a través de distintas imágenes y fotografías, algunos movimientos de tierra que pudieron haber habido en aquella época”, precisó en su momento Rodríguez Allende.

A 24 años de uno de los casos policiales más impactantes del país, la familia de los Gill todavía tiene esperanzas de encontrarlos y saber qué pasó aquel domingo.

Actualmente hay una recompensa de $12 millones para quien aporte datos que puedan servir en el hallazgo del peón rural y su familia.