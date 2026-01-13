 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Tragedia en Paraná

Hombre fallecido al descender de colectivo: cómo ocurrió según el relato de otros pasajeros

El comisario Jorge Pérez explicó a Elonce cómo ocurrió el hecho, según relatos de testigos y confirmó que la Justicia investiga responsabilidades.

13 de Enero de 2026
Murió el hombre que cayó al bajar de un colectivo
Murió el hombre que cayó al bajar de un colectivo Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un pasajero de 77 años falleció luego de haber caído de un colectivo del transporte urbano de pasajeros, en un hecho ocurrido este lunes alrededor de las 19 en una parada céntrica de la ciudad de Paraná. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital San Martín, donde murió horas más tarde como consecuencia de las graves lesiones internas sufridas.

 

En declaraciones a Elonce, el comisario Jorge Pérez, jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental, brindó detalles sobre el episodio y explicó que el hecho ocurrió cuando la unidad se detuvo para el descenso de pasajeros. “El colectivo se encontraba realizando la parada correspondiente y descienden cuatro personas por la última puerta de la unidad. En esa situación, la última persona no llegó a completar el descenso”.

Según indicaron testigos, el pasajero “apoyó parcialmente uno de sus pies sobre el cordón de la vereda, pero sin terminar de bajar completamente”, y en ese momento la unidad retomó la marcha. “En esa situación, el hombre cae sobre la cinta asfáltica y sufre golpes de gravedad”, precisó el funcionario policial.

 

Pérez señaló que el hombre permaneció consciente tras el impacto y fue asistido de inmediato. “Intervino personal de Comisaría Primera y una ambulancia de Salud Pública. Presentaba lesiones visibles de consideración, pero las internas no podían determinarse en el lugar”, explicó. Luego fue derivado al hospital San Martín, donde ingresó a terapia intensiva y falleció durante las últimas horas de la noche.

Respecto a la investigación, el jefe policial indicó que se realizaron pericias en el lugar. “Intervino la Dirección General de Policía Científica, a través del área de Accidentología Vial, para establecer todas las circunstancias del hecho, entre ellas la visibilidad del conductor mediante los espejos”, afirmó.

El conductor del colectivo, un hombre de aproximadamente 40 años, fue puesto a disposición de la Justicia. “En principio podría tratarse de un hecho fortuito y accidental, pero para nuestra legislación se encuadra como un hecho culposo, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía”, sostuvo Pérez.

 

Además, se recolectan registros fílmicos y declaraciones de testigos. “Estamos recopilando cámaras de la zona y las manifestaciones de las personas que descendieron segundos antes que la víctima”, concluyó. Elonce.com

Temas:

colectivo pasajero fallecido Paraná transporte urbano Ricardo Centurión
