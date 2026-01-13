El IAPV hará sorteos trimestrales de viviendas para quienes tengan terreno propio

El organismo provincial definió un nuevo esquema de sorteos periódicos para ampliar el acceso a la vivienda. “Vamos a realizar cuatro sorteos en el año para quienes cuenten con terreno propio y puedan construir su casa”, explicó el presidente del IAPV, Manuel Schönhals.
El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) anunció que durante 2026 realizará sorteos de créditos para construcción de viviendas sobre terreno propio con una frecuencia trimestral. La medida permitirá que vecinos que cuenten con lote escriturado y mensurado puedan acceder a financiamiento para edificar su casa, con un monto que podrá alcanzar los 52 millones de pesos.
Así lo confirmó el presidente del organismo, Manuel Schönhals, quien remarcó que “en este 2026 pensamos hacer un sorteo cada tres meses, o sea que va a haber cuatro sorteos en el año para aquellos vecinos que cuenten con terreno propio”. El funcionario explicó que esta línea de crédito individual se consolidó como una herramienta clave para ampliar el acceso a la vivienda en toda la provincia.
Schönhals destacó que el IAPV inició el año con un escenario alentador en materia habitacional. “Arrancamos el 2026 con 600 viviendas en construcción en la provincia”, señaló, al tiempo que valoró que durante diciembre se lograron licitar cerca de 100 nuevas viviendas en distintas localidades entrerrianas, algo que no ocurría desde hacía varios años.
Reactivación de obras y nuevos proyectos
El titular del IAPV explicó que también se avanzó en la reactivación de proyectos heredados de gestiones anteriores. “Hemos logrado reactivar todos aquellos proyectos que tenían algún anticipo financiero otorgado, reconvirtiendo los contratos para no perder esos recursos”, indicó. Según precisó, este proceso permitió ordenar la situación de obras inconclusas y proyectar nuevas licitaciones.
En ese sentido, señaló que se trabaja para cerrar definitivamente el programa Reconstruir, que dejó alrededor de 2.000 viviendas inconclusas en toda la provincia. “Nos quedan casos puntuales, como viviendas en Parera y en Concepción del Uruguay, y con eso cerraríamos esa herencia”, afirmó.
Créditos, demanda y articulación
Schönhals reconoció que la demanda habitacional supera ampliamente la capacidad de respuesta del organismo. “Lo que hace el IAPV es un paliativo a la enorme demanda que hay”, expresó. No obstante, subrayó que se apunta a profesionalizar cada vez más la planificación, sectorizando la construcción de viviendas según la población y las necesidades reales de cada localidad.
Además, adelantó que se analizan mecanismos para mejorar la accesibilidad al crédito hipotecario, en articulación con bancos y desarrolladores privados. “Estamos estudiando la posibilidad de subsidiar tasas para que las cuotas sean más bajas y ampliar la oferta de viviendas”, explicó, especialmente pensando en sectores como jóvenes con capacidad contributiva que hoy no encuentran alternativas de financiamiento.
Obras emblemáticas en ejecución
El presidente del IAPV también se refirió a obras emblemáticas en la capital provincial, como los barrios Vicoer y Humedales del Oeste. En el primero, destacó que se completaron las obras de agua y cloacas y que ya está adjudicada la licitación para finalizar 30 viviendas. En el segundo caso, señaló que se trata de una obra de gran magnitud, con desagües pluviales y mejoras estructurales que demandan una inversión millonaria.
“Estamos cerrando un año importante y proyectando un 2026 con más viviendas, más créditos y mayor previsibilidad”, concluyó Schönhals, al remarcar que el objetivo es garantizar que “obra que se empieza, obra que se termina”