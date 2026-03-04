 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Investigación por muerte tras intento de robo

Murió sospechoso de robo en Santa Fe y se complica la situación del dueño de casa

El sospechoso de robo que había resultado gravemente herido durante un enfrentamiento con el dueño de una vivienda falleció en el Hospital Cullen. La Fiscalía de Santa Fe deberá determinar si el hecho se encuadra como legítima defensa o homicidio.

4 de Marzo de 2026
Investigación por muerte tras intento de robo en Santa Fe
Investigación por muerte tras intento de robo en Santa Fe



El sospechoso de robo murió este martes por la tarde en el Hospital Cullen de Santa Fe luego de permanecer internado en estado crítico tras un enfrentamiento con el dueño de una vivienda en la ciudad de Santo Tomé. Con el fallecimiento del joven, la causa judicial pasó a investigarse como homicidio y la situación procesal del propietario de la casa se volvió más compleja.

 

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre calle Zavalla al 1400, a pocos metros del Batallón de Ingenieros 1.

 

Según el reporte policial, el dueño de la casa, de 37 años, escuchó ruidos en el patio y al salir encontró a un joven que presuntamente intentaba sustraer un motor de agua, publicó Uno Santa Fe.

 

Cómo ocurrió el hecho

 

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, cerca de las 4:30 de la madrugada se produjo un forcejeo entre el propietario y el presunto ladrón.

 

Durante el enfrentamiento, el sospechoso sufrió un traumatismo encéfalo-craneano grave, presuntamente producto de un golpe con un elemento contundente, que según testimonios iniciales sería una barreta de hierro.


Investigación por muerte tras intento de robo

Tras el incidente, el joven fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde permaneció internado en terapia intensiva.

 

Horas más tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

 

Situación judicial del propietario

 

El dueño de la vivienda había sido trasladado inicialmente a la Subcomisaría 9º de Santo Tomé en calidad de demorado.

 

Con la muerte del sospechoso, la Fiscalía deberá determinar bajo qué figura penal se encuadra el hecho.

 

Entre las hipótesis que se analizan se encuentran la legítima defensa, si se comprueba que el uso de la fuerza fue necesario para repeler la agresión; el exceso en la legítima defensa, si se considera que la reacción fue desproporcionada; o la figura de homicidio, si se considera que la agresión fue directa y sin los atenuantes de la defensa propia.

 

Investigación en curso

 

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Homicidios realizan peritajes y relevamientos en el patio de la vivienda para reconstruir la mecánica del enfrentamiento.

 

Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas del hecho y definir el encuadre legal de la conducta del propietario.

 

En las próximas horas se espera que la Justicia fije la fecha de la audiencia imputativa, instancia en la que se conocerá formalmente la situación procesal del vecino de Santo Tomé.

Santa Fe Santo Tomé intento de robo legítima defensa
