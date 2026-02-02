 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Nuestras Fiestas

Los campeones de la Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain destacaron el evento

2 de Febrero de 2026
Ganadores de la Fiesta del Caballo
Ganadores de la Fiesta del Caballo Foto: Gentileza: Tierra Gaucha

REDACCIÓN ELONCE

Silvano Berdum se impuso en la categoría más complicada (Crina Limpia) y José Farías se llevó el trofeo en la categoría espectáculo (Bastos con Encimera). Ambos destacaron la importancia que tiene el evento en la región y se mostraron felices por los resultados que obtuvieron.

Culminó este fin de semana la 34° Fiesta Provincial del Caballo, en el predio municipal de Urdinarrain. Allí el chamamé fue otro de los protagonistas de la celebración. En una jornada marcada por las jineteadas y las tradiciones gauchescas, se vivió un clima de pura alegría y baile.

 

 

Las noches de la Fiesta Provincial del Caballo de Urdinarrain se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 

El sábado se conoció quiénes fueron los campeones de Crinas y Bastos: Silvano Berdum se impuso en la categoría más complicada (Crina Limpia) y José Farías se llevó la rastra en la categoría espectáculo (Bastos con Encimera).

 

Silvano Berdum, de 42 años y oriundo de La Paz, explicó a Tierra Gaucha que “estoy muy contento, hace mucho tiempo estoy en la provincia de Buenos Aires y tuve la suerte de conocer a los tropilleros Mendizábal, Fermín y Julio, que son como parte de la familia. Me llevan a estos lugares, a fiestas muy importantes. Me hacen un lugar y eso me pone muy contento. Es una fiesta muy linda, me pone muy contento”.

 

“Clasifiqué con la yegua de Mendizábal el jueves. Estoy muy feliz. Arranqué el festival ganando y ahora me llevo este premio. Tengo algunos premios, pero este es muy importante y va a quedar para siempre”, dijo.

 

Destacó que “es una fiesta muy linda, muy grande y abre puertas, porque después algún trabajito siempre sale. Estoy muy agradecido. Voy a jinetear hasta que el cuerpo me diga basta”.

 

José Farías, de 33 años, oriundo de Santiago del Estero, expresó: “vengo de lejos. Estoy agradecido. Es la primera vez que vengo y me llevo el premio, tuvimos suerte. Yo no conocía mi caballo, muchos de acá sí. Me dijeron que era un caballo para ganar. Le tenía fe”.

 

“Tengo mi señora y mi hijo, que me apoyan para que pueda venir”, agregó. Elonce.com

 

