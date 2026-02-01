El chamamé hizo bailar a Urdinarrain en la última noche de la Fiesta Provincial del Caballo

Artistas en la última noche de la 34° Fiesta Provincial del Caballo

En el marco de la última luna de la 34° Fiesta Provincial del Caballo, en el predio municipal de Urdinarrain, el chamamé fue otro de los protagonistas de la celebración. En una jornada marcada por las jineteadas y las tradiciones gauchescas, desde la tarde se vivió un clima de pura alegría y baile.

Las noches de la Fiesta Provincial del Caballo de Urdinarrain se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

4ta Noche Fiesta Provincial del Caballo Urdinarrain - Corcho Gonzalez

En el campo se despliegan más de un centenar de parejas de baile que ponen movimiento a la música de Corcho González, al ritmo del acordeón y las guitarras.

Con un enganchado de chamamé y temas del cuarteto cordobés, como “Cuidado que te supero”, el conjunto oriundo de Paraná calentó la pista para la llegada de Los Majestuosos del Chamamé y Grupo Electrógeno.

4ta Noche Fiesta Provincial del Caballo Urdinarrain 2026 - Compartimos los carteles del público

Corcho González y su conjunto en la última noche de la 34° Fiesta Provincial del Caballo

Luego fue el turno de Giane Iglesias, que combinó música de la movida tropical, repasando icónicos temas de la cumbia, como “Amor de tres”; “Herida”; “Esa te dejó”; “Dime quién” y “Como La Flor”.

4ta Noche Fiesta Provincial del Caballo Urdinarrain 2026 - Giane Iglesias show