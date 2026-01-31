Con shows que honraron la cultura folklórica, se celebró la tercera noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero

Los números artísticos de la tercera noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero

En el marco de la tercera y anteúltima luna de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna, sobre el escenario mayor "Raúl Benítez Ríos" se presentaron números artísticos regionales que celebran las tradiciones gauchescas y folklóricas.

Las noches de la Fiesta Provincial del Pan Casero de Sauce de Luna se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Tal es el caso del Ballet Oficial; Grupo Huamá y Los Raiceritos, que prepararon el escenario mayor para la llegada de Juan Manuel Bilat, Mario Pereyra; Los Ará Verá y Los Entrerrianos Isondú, quienes interpretaron temas como “De la paja a la laguna”; “El perro negro” y “Eterno amor”.

3era Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - Ballet oficial

3era Noche Fiesta Provincial del Pan Casero - Los Raiceritos

3era Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna - Los Entrerrianos Isondú

Los Raiceritos, grupo musical originario de Villaguay, hicieron honor al chamamé con “Río Mamoré” y “Puerto Tirol”, entre otras, con un público que acompañó bailando y disfrutando del sonido de los acordeones y las guitarras.

A su turno, Juan Manuel Bilat, oriundo de Colonia Avellaneda, brindó un show acompañado de su característico acordeón con el que entonó “El Toro”; “Puerto Tirol”; y “Merceditas”.

3era Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - Juan Manuel Bilat

Según informaron desde la organización, unas 25.000 personas disfrutan de la anteúltima noche de la fiesta popular.

Antes de tocar “una más”, Bilat se dirigió al público y señaló: “Nos llevamos su cariño durante todo el año, es increíble este público, la energía que tienen, cómo viven nuestra música, nuestra cultura. Esto es cultura nuestra”.

3era Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - Juan Manuel Bilat

“Gracias por tenernos en cuenta a los músicos entrerrianos. Es necesario para nuestra cultura entrerriana, para nuestra bandera, vamos a seguir defendiéndola con uñas y dientes”, reafirmó. Y agregó: “Gracias por el amor y el acompañamiento, llevaremos nuestra música a todo el país. Aguante el chamamé”.

3era noche Fiesta Provincial del Pan Casero - Sauce de Luna 2026

Más de 25.000 personas presentes en el predio. Foto: El Once

El equipo está conformado, además, por Martín Bilat, en el bajo; Nicolás Izaguirre, voz; Gabriel Martínez, director musical; Denis Lozard, Camila Farías, producción general.

Luego fue el turno de Los Hermanos Gotte, que llevó todo el ritmo y convocó a más parejas a acercarse al escenario para disfrutar del ambiente folklórico y tropical.