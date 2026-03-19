REDACCIÓN ELONCE
Luchadores del CAE de Paraná participaron de dos semanas de concentración nacional en el CeNARD, donde intensificaron su preparación junto a la Selección Argentina de Lucha Olímpica de cara al calendario 2026.
Luchadores del CAE de Paraná participaron de dos semanas de concentración nacional en el CeNARD, en una experiencia clave para su desarrollo deportivo dentro de la élite de la lucha olímpica argentina. Martín Paz y Jesús Lubo, representantes del Club Atlético Estudiantes de Paraná, fueron parte de esta convocatoria que reunió a atletas de distintas categorías en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
La concentración se llevó adelante entre el 8 y el 20 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un campamento senior que también integró a luchadores de las divisiones U17 y juveniles. Durante ese período, los deportistas permanecieron enfocados exclusivamente en su preparación, en un entorno de alta exigencia y profesionalismo.
El cronograma de actividades fue intenso y meticulosamente planificado. Los lunes, miércoles y viernes se realizaron entrenamientos en doble turno, combinando trabajos físicos en gimnasio por la mañana con prácticas técnicas sobre el colchón por la tarde.
Preparación de alto nivel rumbo a competencias internacionales
En tanto, los martes y jueves estuvieron destinados a sesiones matutinas de lucha, mientras que los sábados se llevaron adelante instancias de competencia interna. Estas prácticas permitieron evaluar el rendimiento individual y colectivo, además de fortalecer el nivel competitivo de los participantes.
La preparación tiene como horizonte importantes compromisos internacionales, entre ellos los Juegos Panamericanos Senior, los Juegos ODESUR Santa Fe 2026, el Campeonato Panamericano U17 y el Sudamericano de la Juventud. Todos ellos forman parte del proceso de crecimiento hacia el máximo nivel continental y olímpico.
Desde el entorno deportivo resaltaron la importancia de este tipo de concentraciones, no solo en el aspecto técnico y físico, sino también en la formación integral de los atletas, quienes incorporan valores fundamentales para el alto rendimiento.
Una experiencia que impulsa el crecimiento deportivo
Estas dos semanas en el CeNARD fueron consideradas un paso determinante en la proyección de los luchadores paranaenses, quienes continúan consolidándose dentro de la disciplina. La convivencia, el entrenamiento intensivo y el roce con otros competidores de nivel nacional aportan una experiencia invaluable.
Asimismo, se destacó el crecimiento sostenido de la lucha olímpica en Paraná y en la provincia de Entre Ríos, con cada vez más atletas insertándose en procesos nacionales de selección.
“Cada sesión es un paso más cerca de la gloria. Fuego en el tatami y garra en el corazón”, expresaron desde la delegación, reflejando el espíritu y la determinación con la que afrontan cada desafío en su camino deportivo.