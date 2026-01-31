Romero en la Fiesta Provincial del Pan Casero: "Estas fiestas producen un circuito virtuoso"

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, visitó Sauce de Luna para acompañar la tercera noche de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero. En este marco, dialogó con Elonce y expresó su alegría por "acompañar la fiesta y al intendente Alcides Alderete, que se ha esforzado en hacer de esta, una fiesta hermosísima”.

Además, resaltó la amplia cantidad de público que celebra en el campo de baile. “Está lleno de gente que baila, disfruta la música, los artistas populares”.

3era Noche Fiesta Provincial del pan casero Sauce de Luna 2026 - Rosario Romero

En este sentido, destacó que este tipo de celebraciones “son inversiones que hacen los municipios, a pesar de que cueste, se produce todo un círculo virtuoso porque hay mucha producción de gente que vende productos, desde pan hasta alimentos”.

Rosario Romero en Sauce de Luna. Foto: El Once

Sobre los stands desplegados en el predio, la intendenta paranaense resaltó: “Vale ver los productos que se comercializan, conversar con la gente, degustar los panes”.

“Las fiestas populares, sobre todo las que se celebran en verano, son hermosísimas. Procuro asistir a la mayoría que pueda”, comentó Romero.

Foto: El Once

Foto: El Once

Foto: El Once

Foto: El Once

Foto: El Once

La previa de la Fiesta Nacional del Mate

En la oportunidad, la mandataria repasó la agenda de la capital entrerriana y recordó la Fiesta Nacional del Mate, el 6 y 7 de febrero. “Habrán 42 clubes de la ciudad vendiendo sus productos, todo un movimiento de emprendedores, de gente vinculada a la industria yerbatera y del mate, concursos de mate”, precisó.

En esta línea, aseveró: “El mate nos identifica, es el compartir, no solamente en familia sino con amigos, tan nuestro, tan entrerriano y paranaense también”.

Respecto a la organización del evento que promete convocar personas de todo el país, Romero manifestó que “se trabaja muy intensamente”.

“Hay un equipo que se encarga de lo artístico y de la producción general. El año pasado hubo miles de personas los dos días y esperamos tener el mismo resultado este año. La cartelera es muy convocante. Se disfruta mucho. Hay un Ensamble paranaense de muchos artistas locales que hacen canto, baile, danza.

Hoy estaban ensayando en el Juan L. Ortiz y voy a ver si me doy una vuelta en algún ensayo”, comentó.

“Los que resulten seleccionados del Pre Mate, que se define miércoles y jueves, a partir del viernes a disfrutar la fiesta”, expresó.

Sobre la visita a otras localidades y fiestas populares, Romero reconoció: “Viajo poco, porque la función pública lleva su tiempo pero cuando puedo acompaño las fiestas que hacen otras municipalidades”.