Chango Spasiuk cerró Música en el Anfiteatro con una noche de chamamé y emoción

El reconocido músico Chango Spasiuk fue uno de los grandes protagonistas del ciclo Música en el Anfiteatro de la ciudad de Paraná, con un concierto que reunió a una numerosa cantidad de espectadores y puso en primer plano la potencia del chamamé y la música del litoral. “Estoy muy contento de estar en Paraná. Hace un tiempo que no venía y me pone súper feliz tocar en este Anfiteatro en una noche maravillosa”, expresó el artista, visiblemente emocionado por el reencuentro con el público local.

Acompañado por un destacado grupo de músicos, Spasiuk ofreció un espectáculo atravesado por la sensibilidad, el virtuosismo y la conexión colectiva. Durante su presentación, el artista remarcó la importancia de la música en vivo y del encuentro comunitario: “Lo más dulce y potente para el corazón es tocar con la gente. Esa experiencia compartida es intransferible y tiene que ver con lo popular y la cultura de nuestros pueblos”, señaló.

El paso de Chango Spasiuk por Música en el Anfiteatro reafirmó el valor del chamamé como una expresión cultural viva y en expansión, capaz de generar emoción y reflexión. Su concierto se convirtió en uno de los momentos más destacados del ciclo, dejando una huella profunda en el público paranaense y consolidando el espacio como un escenario clave para la música popular.

Música en el Anfiteatro Paraná 2026 - Chango Pasiuk canción

El público acompañó con las luces de los celulares en un momento del show. Foto: Elonce.

En la misma jornada, el grupo entrerriano Litoral Mitá también formó parte de la programación del ciclo, aportando una propuesta musical que dialoga con las raíces del litoral desde una mirada contemporánea. La banda presentó un repertorio que combinó composiciones propias con versiones del cancionero regional, destacándose por la solidez de su sonido y su fuerte identidad artística.

Durante su actuación, Litoral Mitá recorrió ritmos tradicionales como el chamamé y la chamarrita, generando un clima de cercanía y participación con el público. La respuesta de los asistentes fue cálida y sostenida, acompañando cada interpretación con aplausos y muestras de reconocimiento.

La cantautora Bernardita Gutiérrez también formó parte del ciclo Música en el Anfiteatro de la ciudad de Paraná, aportando una propuesta íntima y sensible que conectó profundamente con el público. Con una impronta personal y una voz cargada de matices, la artista ofreció un repertorio que recorrió canciones propias y versiones, poniendo en valor la canción popular y la cercanía del formato en vivo.

Música en el anfiteatro Paraná 2026 - Bernardita Gutierrez

Durante su presentación, Bernardita Gutiérrez generó un clima de atención y recogimiento en el Anfiteatro, donde cada interpretación fue recibida con calidez por los asistentes. Su paso por el escenario reafirmó la diversidad artística del ciclo y la importancia de brindar espacios a propuestas que apuestan a la emoción, la palabra y la identidad musical.

“Está lleno el Anfiteatro, pero estoy nerviosa. Son esos nervios lindos antes de subir al escenario que te dan ganas de tenerlos. Estamos bien”, indicó en primer lugar Bernardita.

“Hay un montón de temas que tuvimos preparando. Hay algunos que recién están saliditos del horno que vamos a estar cantando hoy también”, concluyó.

La jornada se transformó así en una verdadera fiesta de expresiones artísticas, donde cada espectáculo refleja estilos y raíces diversas del folclore argentino. La música, la danza y la interacción con el público consolidan al evento como un punto de encuentro cultural para la ciudad.