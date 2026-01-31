Chango Spasiuk en Paraná: "Este encuentro nos recuerda por qué vale la pena seguir haciendo música y compartirla con la gente”

El reconocido músico de chamamé, Chango Spasiuk, se presentó en Paraná en el marco del cierre del ciclo Música en el Anfiteatro, brindando un concierto que reunió a cientos de vecinos y amantes de la música folclórica. “Estoy muy contento de estar en Paraná. Hace un tiempo que no venía y me pone súper feliz estar aquí en el Anfiteatro de esta ciudad en esta noche maravillosa”, expresó el artista antes de iniciar su presentación.

Spasiuk destacó la importancia de la música en vivo y del encuentro con el público: “Cuando tocas el instrumento en un espacio más colectivo, suceden muchas cosas que cuando estás tocando solo. Lo más dulce y potente para el corazón es hacerlo en vivo con la gente. Esa experiencia comunitaria es intransferible”, aseguró.

El concierto contó con un elenco de destacados músicos que acompañaron a Spasiuk, entre ellos Santiago Torres en el acordeón y guitarra, Javier Martínez en percusión, Julieta Duré en violín, Eugenia en violonchelo y Enzo Demartini, oriundo de Paraná, en acordeón y guitarra. Además, se anunciaron invitados sorpresa que cerraron la velada con broche de oro.

Un encuentro con la música popular y la cultura regional

Durante la presentación, Spasiuk reflexionó sobre la riqueza del chamamé y su lugar en la música folclórica: “El chamamé es parte de la música folclórica y tiene su expansión, es muy poderosa. Gran parte de nuestra música de raíz tiene algo para decirnos, y en estos momentos es más que necesario encontrarnos y alimentarnos de esas expresiones que tienen que ver con nosotros”, indicó.

Foto: Elonce.

El artista remarcó la relevancia de mantener viva la música popular y los espacios colectivos: “Esto tiene que ver con lo popular y la cultura de los pueblos de este lugar del mundo. Hace que uno quiera hacerlo una vez más y buscar nuevos espacios donde volver a encontrarse con la gente”, añadió.

La velada en el Anfiteatro permitió a los asistentes disfrutar de un repertorio que fusionó tradición y modernidad, con arreglos cuidadosos y momentos de improvisación que resaltaron la virtuosidad de los músicos y la energía de la música en vivo.

Cultura, folclore y emoción en cada nota

El cierre de Música en el Anfiteatro con Chango Spasiuk en Paraná se convirtió en una verdadera celebración del chamamé y la música folclórica entrerriana. Los asistentes destacaron la calidad del espectáculo y la conexión que el músico logró establecer con el público, reafirmando la relevancia de este género en la identidad cultural regional.

Spasiuk concluyó destacando que la música tiene un papel fundamental en la vida de las comunidades: “Es lindo grabar discos, componer y estudiar, pero el corazón se alimenta de la música en vivo. Este encuentro colectivo nos recuerda por qué vale la pena seguir haciendo música y compartirla con la gente”.

La ciudad de Paraná despidió así un ciclo que fortaleció el contacto entre artistas y público, dejando abierta la expectativa de nuevas presentaciones y espacios donde la música popular pueda continuar siendo un puente de encuentro y emoción.