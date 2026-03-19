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El dólar oficial cerró el jueves a $1415

A nivel minorista, el dólar volvió a cerrar a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.839,5. El dólar MEP opera a $1.419,77, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.466,86. El dólar blue cayó a $1.430 para la venta.

19 de Marzo de 2026
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A nivel minorista, el dólar volvió a cerrar a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.839,5. El dólar MEP opera a $1.419,77, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.466,86. El dólar blue cayó a $1.430 para la venta.

El dólar oficial subió en el segmento mayorista, pero se sostuvo por debajo de la franja de los $1.400. En lo que va de la semana, la divisa estadounidense retrocede $5,5 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

 

Asimismo, el tipo de cambio mayorista avanzó $0,5 hasta los $1.394,5. Con este nivel, la cotización se posiciona a 17,4% del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.637,01. El volumen operado en el segmento contado superó los u$s590,5 millones.

 

En tanto, los contratos de dólar futuro alternaros subas y bajas leves. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.406 para fines de marzo. En total, las operaciones de la jornada totalizaron los u$s1.119 millones.

 

 

A nivel minorista, el dólar volvió a cerrar a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedia los $1.420,41.

 

Por otro lado, los dólares paralelos cotizan con leves bajas. El dólar MEP opera a $1.419,77, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.466,86. El dólar blue cayó a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.

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