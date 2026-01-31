La Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain cerró con la jineteada como gran protagonista

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain celebró su 34ª edición con espectáculos musicales y, sobre todo, emocionantes jineteadas que atraen a cientos de espectadores de toda la región. Elonce transmitió en vivo.
La 34ª Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain abrió sus puertas con un programa cargado de adrenalina, donde la jineteada se convirtió en el principal atractivo de la jornada. Los jinetes mostraron habilidad, equilibrio y coraje sobre los caballos, desafiando la fuerza de los animales en las categorías Bastos y Crines, mientras el público observó con entusiasmo cada maniobra.
Las noches de la Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
En simultáneo, en el escenario principal se presentaron Los Majestuosos del Chamamé, Corcho González y su conjunto, Giane Iglesias con cumbia y Grupo Electrógeno, ofreciendo un acompañamiento musical que combina perfectamente con la emoción de las competencias ecuestres. Sin embargo, es la jineteada la que mantuvo a todos atentos y vibrando de principio a fin.
El público celebró cada acrobacia y cada caída con aplausos y vítores, evidenciando la pasión por esta tradición regional. La fiesta, que combina música y deporte, ofreció así una experiencia completa, donde la destreza y valentía de los jinetes se transforman en el corazón del evento.
Competencias y final de campeonato
Durante la jornada, se realizaron las competencias de la categoría Bastos, donde los jinetes más experimentados buscaron superar a sus rivales con equilibrio y técnica sobre caballos exigentes. Cada monta generó expectativa, y los espectadores no se perdieron detalles de los movimientos y la interacción entre jinete y animal.
Al mismo tiempo, la categoría Crines ofreció un espectáculo igual de intenso, con desafíos adicionales por la longitud y fuerza de los caballos involucrados. Las finales del campeonato en ambas categorías mantuvieron a los asistentes al borde de sus asientos, mientras los jinetes lucharon por el título y los reconocimientos que la Fiesta Provincial del Caballo entrega a los mejores.
Los organizadores destacaron que la jineteada no solo es un deporte, sino también un legado cultural de la región entrerriana. Por eso, el evento buscó rescatar estas tradiciones y acercarlas a nuevas generaciones, reforzando la identidad local y la conexión con el campo.
Fiesta para toda la familia
Además de la jineteada, los visitantes disfrutaron de música en vivo, puestos de comidas típicas y actividades recreativas para todas las edades. Sin embargo, el verdadero protagonista siguió siendo el coraje de los jinetes y la fuerza de los caballos, que convierten cada exhibición en un espectáculo único.
La Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain mantuvo el suspenso hasta las finales, donde se definieron los campeones en Bastos y Crines. Cada jornada confirmó la relevancia del evento para la región, destacando la mezcla de tradición, deporte y entretenimiento que caracteriza a esta celebración.