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Sociedad Detenida en Chaco

Empleada de boletería usó tarjetas de clientes y realizó compras superiores a los $2 millones

La mujer fue arrestada tras múltiples denuncias por los consumos no autorizados que detectaron varios clientes de una empresa de colectivos.  

19 de Marzo de 2026
Terminal de ómnibus de Sáenz Peña
Terminal de ómnibus de Sáenz Peña

La mujer fue arrestada tras múltiples denuncias por los consumos no autorizados que detectaron varios clientes de una empresa de colectivos.  

Una empleada de una empresa de transporte fue detenida en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, acusada de realizar estafas con tarjetas de crédito de clientes. La investigación se inició tras denuncias de usuarios que detectaron consumos no autorizados en sus resúmenes bancarios.

 

Según se informó, la causa quedó en manos de la Fiscalía N°1, a cargo del fiscal César Collado, y se encuentra en plena etapa investigativa para determinar la magnitud del fraude y la cantidad de personas afectadas.

Los primeros indicios surgieron a partir del caso de una mujer de 31 años, quien advirtió movimientos irregulares por más de $1.100.000 en plataformas vinculadas a empresas de transporte. La damnificada confirmó que no había autorizado esas operaciones.

 

A su vez, un hombre de 62 años relató una situación similar. Según explicó, detectó gastos por aproximadamente $1.400.000 luego de que una boletera retuviera su tarjeta con el argumento de inconvenientes técnicos durante la compra de pasajes.

 

Estos testimonios orientaron la investigación hacia el interior de la terminal, donde se desempeñaba la sospechosa.

La empleada detenida por las estafas
La empleada detenida por las estafas

Operativo e incautación de pruebas

A partir de las denuncias, personal de la División Investigaciones Complejas montó un operativo de vigilancia que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, seguimiento discreto y cruce de datos con registros comerciales y bancarios.

 

Tras varios días de tareas, los investigadores identificaron a una empleada de boletería, de 45 años, como principal sospechosa. La mujer fue detenida en las inmediaciones de la terminal por orden judicial.

 

Durante el procedimiento, se secuestró un cuaderno con anotaciones de números de tarjetas, códigos de seguridad, fechas de vencimiento y datos personales de clientes.

También se incautó un teléfono celular que será peritado.

Modus operandi y avance de la causa

De acuerdo con la investigación, la acusada aprovechaba la venta presencial de pasajes para obtener los datos de las tarjetas y luego realizar compras no autorizadas en plataformas digitales vinculadas al transporte.

 

Los damnificados detectaban las irregularidades recién al recibir sus resúmenes, cuando los consumos ya estaban registrados.

 

Fuentes policiales indicaron que la mujer estaría vinculada a otras causas por estafas similares, lo que refuerza la hipótesis de un accionar reiterado.

 

Por disposición de la Justicia, la detenida permanece alojada en una dependencia policial y será trasladada a sede judicial en los próximos días.

Temas:

estafas tarjetas de crédito Terminal Chaco
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