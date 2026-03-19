Un auto se incendió mientras circulaba por calles Maciá y Artigas de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El incendio ocurrió este jueves pasadas las 7. El rodado era conducido por una mujer. Bomberos voluntarios lograron controlar el fuego y no hubo personas lesionadas.
En la mañana de este jueves, minutos después de las 7, se registró el incendio de un automóvil Volkswagen Gol que circulaba por calles Maciá y Artigas de la ciudad de Paraná y terminó con importantes daños materiales.
Lucas García, del cuerpo de Bomberos Voluntarios, indicó a Elonce que el rodado era conducido por una mujer la cual fue auxiliada en un primer momento por personal municipal que pasaba por el lugar y alertaron al cuartel.
La dueña del vehículo viajaba sola y logró salir del rodado sin sufrir lesiones.
Las llamas afectaron aproximadamente la mitad de la cabina del vehículo, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió evitar daños totales.
Como parte del operativo, se dispuso el corte preventivo de la calle, lo que generó algunas demoras en el tránsito, hasta que se realizaron las tareas correspondientes.
Las pericias para determinar las causas del incendio quedarán a cargo de Bomberos Zapadores, que deberán establecer el origen del foco ígneo.
Por otra parte, García recordó la importancia de contar con matafuegos en condiciones y al día, además de actuar con rapidez ante este tipo de situaciones.
En ese sentido, recomendó apagar el motor, retirar el contacto del vehículo y utilizar el extintor siguiendo las medidas de seguridad correspondientes, con el objetivo de evitar la propagación del fuego. Elonce.com